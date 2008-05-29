Партия регионов упрекает Кабмин в отсутствии защиты производителей при работе по правилам ВТО

Киев. 29 мая. УНИАН. Партия регионов упрекает правительство в отсутствии защитных мер для производителей при работе по правилам Всемирной торговой организации.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Анатолий КИНАХ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он подчеркнул, что наряду с позитивными последствиями вступления Украины в ВТО есть и негативные - условия более жесткой конкуренции, в которой придется работать украинскому производителю.

А.КИНАХ напомнил, что 10 апреля при ратификации в парламенте соглашения о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию (Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал протокол о вступлении в ВТО 16 апреля - УНИАН) правительству было дано задание за месяц подготовить меры по адаптации работы к условиям ВТО предприятий «сфер риска». «Мы настояли, и это зафиксировано как решение Верховной Рады. Правительство должно было в месячный срок представить свои меры по адаптации рискованных сфер экономики к условиям ВТО. Этот срок прошел 16 мая и, к сожалению, никаких мер нет», - заявил А.КИНАХ.

Напомним, что к «сферам риска» при работе в условиях ВТО относится аграрно-промышленный комплекс, автомобилестроение, легкая и текстильная промышленности Украины.

16 мая вступил в силу ратифицированный Верховной Радой 10 апреля Протокол о присоединении Украины к Марракешскому соглашению о создании Всемирной торговой организации, и Украина стала полноправным 152-м членом этой организации.