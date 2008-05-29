Партия регионов будет требовать отчета правительства в Верховной Раде о курсовой политике - Кинах

Киев. 29 мая. УНИАН. Партия регионов в начале следующей пленарной недели будет требовать отчета правительства в Верховной Раде о курсовой политике.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от Партии регионов Анатолий КИНАХ.

"Мы требуем…, чтобы в начале пленарного заседания Верховной Рады мы заслушали отчет правительства по этому вопросу и далее выходили на те параметры, которые должны максимально снизить негативное влияние на конкурентоспособность экономики и уровень жизни граждан", - сказал А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл. Однако уже 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./долл., применив право отложенного вето к решению правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./долл.

Председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО вечером 22 мая подчеркнул, что, исходя из решения Совета, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./долл.

Однако Нацбанк на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD США - 485.0000 грн.

На сегодняшний день в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.

23 мая в Минске премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала политическим решение Совета Национального банка Украины по изменению официального курса гривни к доллару.

Она Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство законодательно запрещено вмешиваться в деятельность Нацбанка и все, что связано с монетарной политикой и валютными курсами - это исключительно функция НБУ. «Единственное, что мне очень жаль так это то, что политика начинает вмешиваться в работу Национального банка. Когда Совет НБУ создан на политической основе и возникают определенные диссонансы между Советом и Национальным банком – вот это, кстати, очень плохо», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

28 мая она подчеркнула, что Кабмину законодательно запрещено влиять на политику и решения Нацбанка.