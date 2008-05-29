Кинах считает реальным к концу года курс 4,9-5 грн./долл.

Киев. 29 мая. УНИАН. Народный депутат от Партии регионов Анатолий КИНАХ считает реальным прогноз экспертов относительно того, что в 4-м квартале 2008 года американский доллар в Украине будет стоить около 5 гривень.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Большинство специалистов, и я тоже разделяю это мнение, говорят, что у нас есть все возможности вернуть курс на уровень, как минимум, 4,9 - 5 гривень за доллар… Это реальный прогноз», - сказал А.КИНАХ, подчеркнув, что такой прогноз может подтвердиться в случае налаживания согласованных действий правительства и Национального банка, борьбы с инфляцией «не ручными, популистскими методами», а исключительно рыночными, а также реальных шагов по созданию эффективной и конкурентоспособной экономики.

А.КИНАХ в этой связи подчеркнул необходимость снижения зависимости Украины от ряда внешних факторов, прежде всего, от высокого уровня долларализации экономики, зависимости от изменения цены на энергоносители.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл. Однако уже 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./долл., применив право отложенного вето к решению правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./долл.

Председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО вечером 22 мая подчеркнул, что, исходя из решения Совета, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./долл.

Однако Нацбанк на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD США - 485.0000 грн.

На сегодняшний день в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.