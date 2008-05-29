В Украине вместо открытой доминирует “теневая” политика - результаты опроса политических экспертов

Киев. 29 мая. УНИАН. Результаты опроса 25 ведущих украинских политологов и политических экспертов засвидетельствовали, что в Украине вместо открытой политики доминирует “теневая”, а именно - ситуации, когда политические договоренности, стратегии и настоящие намерения происходят не публично, вне поля зрения граждан.

Результаты опроса обнародовал на пресс-конференции на тему “Группы влияния в центральных органах власти в Украине после битвы за Киев: ресурсы и возможные сценарии” сегодня в агентстве УНИАН председатель правления Центра социологических и политологических исследований “Социовымир”, директор Международного института демократий Сергей ТАРАН.

По его словам, опрос также засвидетельствовал, что под воздействием "теневой политики" находятся все основные государственные институты, что уменьшает их эффективность и доверие к ним со стороны граждан. Также киевские выборы обнаружили тенденцию к созданию в Украине внеидеологических политических структур, не способных осуществлять ответственную и системную общеукраинскую политику.

Как сообщил С.ТАРАН, подавляющее большинство экспертов (72%) считают, что после досрочных выборов в местные органы власти Киева среди политических сил усилил свое влияние Блок Литвина и частично (52% опрошенных) – Президент Украины.

Среди государственных институтов эксперты выделили, в первую очередь, СНБО, которая усилила свое влияние (40% опрошенных). Неопровержимым аутсайдером выборов в Киеве эксперты считают НСНУ, которая ослабила свое влияние (по мнению 22-х из 25-ти опрошенных политических экспертов).

Эксперты также считают аутсайдерами “левые” силы – КПУ (48%) и СПУ (40%), и, в большой степени (72%) - БЮТ. Больше половины экспертов считает, что Партия регионов также утратила свои политические позиции.

Среди государственных институтов, по мнению экспертов, теряет свое влияние на политические и экономические процессы в Украине Кабинет министров (68%), а влияние Верховной Рады практически не изменилось.

С.ТАРАН также отметил, что мнения экспертов относительно деятельности официально провозглашенной коалиции демократических сил (БЮТ+НУ-НС) разделились. Только 46% считают, что несмотря на трудности во взаимопонимании, коалиция действует, тогда как 52% склонны считать, что не действует.

По мнению экспертов, намного более влиятельной является “теневая коалиция”, которая сформировалась в составе Партии регионов (крыло АХМЕТОВА) + часть блока НУ-НС (партия “Единый центр”) + Блок Литвина. Так считают 56% опрошенных, а то, что такая коалиция не действует, считают 32% опрошенных. Вместе с тем, 76% опрошенных экспертов убеждены, что в Верховной Раде не существует ни формальной, ни теневой коалиции, а вместо этого возникают ситуативные коалиции по поводу тех или других ключевых вопросов.

Кроме того, опрошенные эксперты считают, что, фактически, все государственные институты Украины являются политически заангажированными. Наиболее политически заангажированными государственными институтами опрошенные считают Секретариат Президента (84%), Генеральную прокуратуру (84%) и СНБО (72%).

Президента Виктора ЮЩЕНКО эксперты склонны считать относящимся к группе влияния Виктор БАЛОГА – Раиса БОГАТЫРЕВА – Ринат АХМЕТОВ. Такого мнения придерживаются большинство экспертов - 56%. К другим группам влияния Президента зачли 32% опрошенных. При этом ни один из опрошенных не считает, что Президент находится под воздействием группы Юлии ТИМОШЕНКО или группы Виктора ЯНУКОВИЧА.

На вопрос “За кого, по вашему мнению, отдал свой голос В.ЮЩЕНКО во время досрочных выборов мэра Киева?”, 60% опрошенных ответили, что Президент голосовал за Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, 12% - за Виталия КЛИЧКО, а по мнению двух из 25-ти, Президент сделал другой выбор.

Опрос был проведен Центром социологических и политологических исследований “Социовымир” 26 - 28 мая. Среди опрошенных экспертов, в частности, были Дмитрий ВЫДРИН, Александр ДЕРГАЧЕВ, Владимир ПОЛОХАЛО.