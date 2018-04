Компания Бонхамс полагает, что приватные коллекционеры буду инвестировать в рынок искусства Украины и России

Никогда ранее Компания Бонхамс не наблюдала такое количество приватных коллекционеров, посещающих аукционы, на которых представлены произведения искусств российских и украинских художников. Поскольку рынок искусства Росси переживает подобный бум, Компания Бонхамс с удовольствием выставляет несколько приватных выдающихся произведений искусства на продажу 9 июня 2008 года в Лондоне.

Все внимание будет приковано к одной из самых ярких картин, которая выставлена на продажу – великолепное написанное маслом на холсте произведение по названием «Парусное судно» (Sailboat ) Натальи Гончаровой (1881-1962), которая будут продана от имени семьи Сэра Джорджа Ротенштейна – Директора Галереи Тейт (1938-1964). Ожидается, что она будет продана за 1.5 – 2 миллионов английских фунтов.

Кроме картины «Парусное судно», будут представлены другие выдающиеся изображения искусства Алексея Алексеевича Харламофа (1840-1925), Петра Петровича Кончаловского (1876-1956), Александры Экстер (1884-1949), Владимира Егоровича Маковского (1846-1920) и Николая Фечина (1881-1955), а также Фаберже, серебро, ювелирные изделия, произведения искусства и скульптура.

Глава Российских Продаж Компании Бонхамс, Евгения Теслюк, заявляет: «Не было более благоприятного времени для продажи произведений искусства России хорошего качества. Рынок является особенно сильным на данный момент, когда много важных произведений искусства появляются на аукционе впервые и проницательные украинские и российские покупатели ищут предметы с безупречным источником, чтобы добавить их в свои коллекции».

Ожидается, что несколько произведений искусства, которые находятся в центре внимания июньских продаж Компании Бонхамса будут проданы за 400,000-600,000 английских фунтов. Одной из них является обворожительная композиция «Девушка, пускающая пузыри» (Young girl blowing bubbles) Алексея Харламофа (Alexei Harlamoff). На картине представлена маленькая девочка, которая сидит с чашей на коленях и она просто очаровательна, когда выводит мыльные пузыри рукой. А шелушащаяся стена на заднем фоне только подчеркивает красоту девушки. Сэр Джон Еверет Миллаис (Sir John Everett Millais) (Британия, 1829-1896) также использовал это эффективное сравнение в своей известной работе 1888 года, которая называется «Пузыри» (Bubbles), на которой изображен молодой человек на каменной плите рядом с разбитым цветочным горошком. Акцентируя внимание на детском изумлении, бессмертное произведение было использовано как рекламная кампания в конце 19 столетия компанией Пиарс Соап (Pears Soap).

Эта картина входит в частную Шотландскую коллекцию и принадлежала той же семье в течение 100 лет. Харламоф пользовался значительным успехом в Шотландии – проведя свою первую выставку на Международной Выставке в Глазго в 1888. Семья, которая является владельцем на данный момент была настолько впечатлена его картинами, что купила три картины, включая эту, в конце столетия.

Следующая картина, которая оценивается на 400,000-600,000 английский фунтов, называется «Понте Риальто, Венеция» (Ponte Rialto, Venice) Петра Кончаловского, она будет продана с частной американской коллекции. Картина принадлежала той же семье в течение 30 лет. Это картина является частью серии шести произведений искусства, созданных художником во время его поездки в Италию для участия в 14 Международном Венецианском Фестивале Искусств в июне 1924. Примечательно, что одна из 6 картин, «Каза Тинторетто», 1924 (Casa Tintoretto) находится в Музее Русского Искусства в Киеве.

«Набросок Венеции» (A study for Venice) – огромная 6ти метровая панель Александры Екстер (Alexandra Exter) находится в Третьяковской Галерее и ее также планируется продать за 400,000-600,000 английский фунтов.

Ожидается, что картина Владимира Маковского, «Отдых по дороге из Киева» (Rest on the way from Kiev ) получит 250,000-350,000 английский фунтов. На этой, вызывающей воспоминания картине, представлена женщина в традиционном платье, сидящая рядом со священником. Кажется, что женщина читает молитвенник в то время, как священник есть свой суп. Раньше картина не была представлена на аукционе и является частью частной европейской коллекции.

Также в центре внимания находится «Танец Зерна» (Corn Dance), работа Николая Фечина, который является одним из выдающихся российских художников первой половины 20 столетия. Фечин проводил много времени своей карьеры, работая в Нью Мехико в США и именно здесь, в 1930 он создал произведение. Высоко оцененная работа имеет все характерные черты стиля Фечина на пике его творчества. Ожидается, что картина будет продана за 190,000-240,000 английский фунтов.

На аукционе будут также представлены работы трех наиболее влиятельных российских художников-неконформистов 20 столетия: Лидия Мастеркова (1927), Оскар Яковлевич Рабин (1928) и Владимир Николаевич Немукхин (1925).

«Сола пердута абандоната» (Sola perduta abandonata) - картина, написанная маслом на холсте Лидией Мастерковой, которая является ярким последователем абстрактного искусства среди художников – неконформистов. Ожидается, что она будет продана за 150,000-200,000 английских фунтов.

Две картины Оскара Рабина (Oscar Rabin) – «Королевство Англии, Лондон» (The Kingdom of England, London), ожидается, что она будет продана за 80,000-100,000 английских фунтов и «Французская булка у окна» (French loaf by window), которая оценивается 60,000-80,000 английских фунтов, также будут представлена на аукционе. Оба произведения искусства являются отличным примером ранних работ Рабина. Ранний период его творчества можно назвать лучшим периодом в его карьере. Известный лондонский коллекционер и галерист Эрик Эсторик (Eric Estorick) приобрел оба произведения у художника в 1964 году, чтобы представить их на первой выставке российских художников – неконформистов. Выставка была проведена в его Галерее Гросвернор (Grosvenor Gallery). Выставка стала переломным моментом в развитии неофициального искусства в СССР.

Произведение «Карточный стол» (Card Table), написанное маслом в 1967 Владимиром Немукхиным, также оценивается в 60,000-80,000 английских фунтов. Игральные карты являются основной темой произведений художников, и эта картина является одним из первых исследований этой темы. Точно также как и Лидия Мастеркова, Владимир Немукхин был главным участником Лианзовской группы и наиболее активным участником неофициальных групп художников - неконформистов.

Более детальную информацию можно получить: Евгения Теслюк - +44 207 468 8338, email russian@bonhams.com.

