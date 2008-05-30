6 июня 2008 года состоится пресс-конференция проекта „GolfStream. Киевский Гольф Клуб”

Проект « GolfStream» входит в TOP-10 объектов индустрии отдыха и развлечений, анонсированных инвестиционными компаниями Европейского сообщества в 2007 году.

Эта уникальная инновационная идея впервые представлена вниманию украинской бизнес-элиты и светского общества в июне 2008 года, когда базовые результаты ее освоения стали очевидными и обоснованно подготовленными к коммерческой реализации.

В целом проект представляет собой комплекс спортивных сооружений, жилых зон и парковых насаждений общей площадью более 400 га. Комплекс расположен на расстоянии 30 км от Киева в живописной пойме реки Здвиж.

Основные структурные модули комплекса содержат Гольф клуб c тремя гольф полями, Академию конного спорта с классическим закрытым и open air конными манежами, летний Спорт Парк с бассейном, а также три жилые Клубные резиденции.

Комплекс выполнен в единой архитектурной стилистике, в основу которой положены элементы современного модерна и биоморфизма. Функциональная эстетика и рациональная выразительность архитектурно-пространственных решений комплекса сформируют его комфортную и эргономичную жизненную среду.

Проект ориентирован на узкую категорию статусных потребителей, в том числе представителей дипломатического корпуса, международных миссий и организаций, торговых представительств, национальных бизнес-ассоциаций. Это стало базовой предпосылкой, диктующей соответствующие технические характеристики каждого из объектов комплекса, определяющей систему охранных мероприятий, качество телекоммуникационных сетей и транспортных развязок.

Объем, перечень и содержание услуг, предоставляемых комплексом «GolfStream», разработаны в соответствии с принципами первоклассного обслуживания.

Соблюдение высоких концептуальных стандартов, которые легли в основу проекта, а также непрерывный контроль качества строительства, обеспечивает международная команда специалистов:

· главный консультант и архитектор гольф поля – Питер Чемберлен (Великобритания);

· главный консультант по строительству гольф полей и менеджер проекта – Мортен Норрагард (Швеция);

· главный консультант по менеджменту гольф полей – Девид Дюк (Великобритания);

· главный гринкипер – Рональд Кеннеди (Шотландия);

· ландшафтный архитектор – Хокан Санделл (Швеция);

· главный консультант Академии конного спорта – Доктор Вернер Поль (Австрия);

· главный консультант ресторанного комплекса – Юрген Смаглик (Германия);

· дизайнер проекта – Саша Маймик (Эстония);

· архитектурные решения адаптированы компанией «Арсенал ЛТД», главный архитектор – Ярослав Пригода (Украина).

Автор концепции Проекта «Гольфстрим» – архитектурная компания «Temagruppen Sverige AB» (Швеция).

Управляющая компания – LLC «KCC Holding GmbH» (Австрия).

Проект инициирован в рамках Форума “Международное деловое сотрудничество в области инновационного предпринимательства” и осуществляется при финансовой поддержке Специализированного Консорциума Банков Украины.

Комплекс « GolfStream» включен в перечень объектов, которые будут введены в эксплуатацию к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Более детальную информацию о проекте Вы можете получить по телефону

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