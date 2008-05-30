Признание конституционным императивного мандата местных депутатов будет способствовать политизации местных советов – эксперты

Киев. 30 мая. УНИАН. Сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины относительно императивного мандата для местных депутатов будет способствовать политизации местных советов.

Такое убеждение высказал на пресс-конференции в УНИАН политолог Игорь ЖДАНОВ.

По его словам, такое решение Конституционного Суда приведет к серьезной фракционной переструктуризации в ряде областных и городских советах. Он объяснил, что теперь, в частности, Блок Юлии Тимошенко, получил возможность лишить полномочий тех депутатов, которые перешли из фракции БЮТ в другие фракции, вместо этого на их места придут следующие в избирательном списке БЮТ депутаты.

Эксперт отметил, что решение КС также будет способствовать значительной политизации работы местных советов и увеличению влияния руководства партий или блоков на своих депутатов. Вместе с тем, по мнению И.ЖДАНОВА, теперь депутаты будут искать пути сохранения своей собственной позиции в местном совете. В частности, поскольку прямой выход из фракции запрещен, то депутаты будут использовать “политические болезни”: отсутствовать на заседаниях во время рассмотрения “неудобных” для них вопросов, практиковать другие методы, отметил политолог.

В свою очередь, эксперт Виталий БАЛА заметил, что принятое решение КС выгоднее всего Блоку Юлии Тимошенко, поскольку из фракций в местных советах именно этой политической силы были зафиксированы наибольшее количество переходов депутатов в другие фракции.

При этом политолог отметил, что такая система не может существовать долго. Он считает, что следствием решения КС станет серьезное обострение отношений в местных советах, депутаты меньше будут заботиться местными хозяйственными проблемами, а работать на “большие цели” – будут заниматься подготовкой к следующим парламентским выборам.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение закона «по другим основаниям, установленным высшим руководящим органом политической партии (избирательного блока)» о досрочном лишении полномочий депутатов местных советов высшими органами партии (блока).

В то же время судья-докладчик по делу Петр СТЕЦЮК после обнародования решения КС подчеркнул, что остаются действующими нормы законодательства, которые четко определяют основания для досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов в случае выхода, невхождения и перехода из фракции политической силы, по списку которой они были избраны.

Он отметил, что законодатель должен четко выписывать нормы, согласно которым может быть прекращены полномочия депутата.