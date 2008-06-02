Германия последовательно подтверждает, что в будущем Украина станет членом НАТО – Рыбачук

Киев. 2 июня. УНИАН. Германия последовательно подтверждает, что в будущем Украина станет членом Североатлантического альянса.

Об этом сегодня заявил председатель наблюдательного совета “Фонд Общественности” Олег РЫБАЧУК, представляя на пресс-конференции в УНИАН результаты второго этапа проекта “Общественная поддержка предоставления ПДЧ Украины”, который походил 26-27 мая этого года в Берлине.

По словам О.РЫБАЧУКА, в столице Германии группа украинских экспертов по европейской и евроатлантической интеграции провела встречи с немецкими политиками высокого ранга, а также представителями гражданского общества и медиа.

Как сообщил О.РЫБАЧУК, во время неформальных бесед немецкие высокопоставленные лица выделили ряд факторов, которые являются определяющими для перспективы получения Украиной Плана действий для членства в НАТО.

“Среди них – рост общественной поддержки Альянса и внутриполитическая стабильность в государстве. Эти вопросы должны иметь положительную динамику, иначе на декабрьском заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО украинский вопрос останется открытым”, - сказал эксперт.

Говоря о результатах реализации проекта, О.РЫБАЧУК отметил, что “очень важно после саммита в Бухаресте сделать правильные выводы, начать активную внутреннюю работу и усилить конструктивный диалог с Берлином и Парижем”.

Как отметил председатель наблюдательного совета “Фонд Общественности”, визит украинских экспертов подтвердил, что контакты с Германией на разных уровнях являются недостаточными.