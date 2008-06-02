За членство в НАТО Украина будет платить меньше, чем выделяется на содержание больницы для высоких должностных лиц – эксперт

Киев. 2 июня. УНИАН. Если бы Украина была членом НАТО, сумма ее ежегодного взноса в эту организацию была бы меньше, чем средства, предусмотренные в этом году на содержание больницы «Феофания», где лечатся государственные чиновники высокого ранга.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

«Расходы государственного бюджета на обеспечение различных льгот украинских чиновников значительно больше, чем возможный взнос государства в НАТО, как члена этой организации», - сказал В.ЧАЛЫЙ.

По словам эксперта, учитывая опыт стран, которые недавно присоединились к НАТО, и исходя из требований Альянса, прямые расходы для участия в этой организации ориентировочно составляют 25-40 млн. долларов в год.

«Это составляет всего 5 грн. на каждого гражданина Украины. А возможные политические, безопасность и экономические преимущества страны от участия в Альянсе являются несравненно больше», - подчеркнул В.ЧАЛЫЙ.