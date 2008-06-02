Руководители государства должны проявить единство в видении внешнеполитических приоритетов Украины - эксперт

Киев. 2 июня. УНИАН. Руководители государства должны однозначно продемонстрировать единство в общем видении внешнеполитических приоритетов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.ЧАЛЫЙ отметил политическую нестабильность в Украине как один из основных аргументов неготовности европейских партнеров перейти к новому этапу евроатлантической интеграции с нашим государством.

«Политическая конкуренция не должна влиять на достижение ключевых целей внешней политики», - подытожил эксперт.

Говоря о других проблемных вопросах в этой сфере, В.ЧАЛЫЙ отметил, что в Европе есть стереотип, что 70% украинцев якобы выступают против НАТО.

«Такие данные не соответствуют действительности, - сказал эксперт. – Ведь эта цифра включает и тех, кто еще не определился со своим отношением к перспективам членства Украины в Альянсе».

Вместе с этим, как отметил В.ЧАЛЫЙ, российские информационные агентства подают это как объективную информацию.

По словам В.ЧАЛОГО, Украину в действительности еще мало знают в европейских столицах.

«Это имеет негативные последствия для государства, особенно, когда речь идет о такой неосведомленности со стороны лиц, принимающих политические решения. Очень много искаженной информации об Украине получают через СМИ других стран», - сообщил он.