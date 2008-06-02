В Украине будет создано Полярное общество

Киев. 2 июня. УНИАН. В Украине будет создано Украинское полярное общество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Украинского научного клуба Наталия ШУЛЬГА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что об этом была сказано во время научной конференции “Украина в Антарктике: национальные приоритеты и глобальная интеграция”, которая состоялась на днях в Киеве. По словам Н.ШУЛЬГИ, эта договоренность является ключевым следствием конференции.

Научный работник подчеркнула, что конференция по полярной тематике, которая имела статус международной, фактически впервые проведена в Украине. В ее работе приняли участие 90 участников из нескольких стран мира.

В свою очередь руководитель первой украинской антарктической экспедиции, профессор Геннадий МИЛИНЕВСКИЙ проинформировал, что по результатам конференции также была договоренность внедрить открытый конкурс проектов по исследование Антарктики.

Также Г.МИЛИНЕВСКИЙ подчеркнул, что необходимо разработать план дальнейшего развития единой Украинской антарктической станции им. Вернадского. Ученый отметил, что эта станция имеет чрезвычайно ценные ряды наблюдений, в частности, результаты ее работы позволяют понять, что происходит с нашей планетой, которая находится в состоянии глобального изменения климата.

В то же время, по словам исследователя, необходимо внести изменения в государственную программу исследования Антарктики. Он констатировал, что государственное финансирование украинских полярных исследований является недостаточным, а, следовательно, в ближайшее время надо определить, какие направления исследований стоит поддерживать и развивать в дальнейшем, а которые необходимо закрыть.