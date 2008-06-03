ТРЦ и нестандартные ивенты «Аладдин» учит обращаться с огнем

Special events в продвижении брендов занимают все более прочные позиции. Понятие «бизнес в стиле шоу» на этот раз было реализовано в сфере ритейла. С 27 по 29 мая 2008г. в ТРЦ «Аладдин» прошла акция «Аладдин» учит обращаться с огнем». Ее целью стало повышение уровня осведомленности граждан в вопросах пожарной безопасности в торговых и развлекательных центрах.

Акция «Аладдин» учит обращаться с огнем» стала хорошим примером эффективного использования специальных мероприятий. С 27 по 29 мая в торгово-развлекательном центре прошли учения по противопожарной безопасности. В рамках акции каждый посетитель ТРЦ мог стать непосредственным участников настоящих учений пожарников, пройти увлекательный курс подготовки и инструктаж по противопожарной безопасности, перевоплотиться в профессионального пожарника и принять участие в лотерее. Акция завершилась яркой развлекательной программой с участием факиров.

«Мы создали мероприятие, в котором социальная составляющая гармонировала с игровыми и развлекательными элементами, – говорит директор ТРЦ «Аладдин» Елена Ставицкая, – Более 500 гостей комплекса разных возрастных групп были вовлечены в учение по противопожарной безопасности, проходивших под руководством представителей киевских пожарных служб. Особый ажиотаж акция вызвала у детишек. Ученики соседних школ прибегали целыми классами, чтобы сфотографироваться на фоне многочисленных пожарных машин и людей в униформе. Мы довольны этой акцией, так как эффект применения подобных special events выражается напрямую в повышении лояльности к бренду».