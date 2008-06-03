В Украине необходимо создать сеть банков пуповинной крови – эксперт

Киев. 3 июня. УНИАН. В Украине необходимо создать сеть банков пуповинной крови.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный врач Института клеточной терапии Юрий ГЛАДКИХ.

По его словам, проект создания такой сети должен получить национальное значение.

“Это будут не просто банки для биологического материала, а банки хранения украинского генома, нашего генофонда, поэтому развитие сети имеет государственное значение”, – отметил Ю.ГЛАДКИХ.

Он считает, что только та страна, которая накопила биоматериал, будет иметь доступ к биологическим технологиям, а те государства, которые не успеют этого сделать, будут “покупать эти технологии, что станет огромной экономической проблемой”.

Ю.ГЛАДКИХ предположил, что в будущем биологические запасы собственных тканей будут не менее значимыми и ценными, чем запасы нефти и газа.

“Пуповинная кровь, которую еще называют кордовой, содержит стволовые клетки — универсальный строительный материал для всех органов и систем организма. Из них можно составить индивидуальные лекарства и даже вырастить новый орган вместо поврежденного”, — отметил главный врач Института клеточной терапии.

По его словам, эмбрионные стволовые клетки подходят всем ближайшим родственникам новорожденного, они помогут в лечении сахарного диабета, цирроза печени, рассеянного склероза, инсульта, атеросклероза, инфаркта миокарда.

В то же время Ю.ГЛАДКИХ отметил, что в Украине с 2005 года активно и успешно работает первый банк пуповинной крови.

“Это одно из лучших подобных учреждений Европы, которое имеет мощное производство, отвечающее всем международным стандартам”, – сказал Ю.ГЛАДКИХ.

Он призвал ведущих украинских ученых начать разработку Национальной программы изучения эмбрионных стволовых клеток.

“Мы единственная страна, которая имеет множество разработок, опыт и историю, но не имеет такой государственной программы”, - отметил Ю.ГЛАДКИХ.

Справка УНИАН. Стволовые клетки - это первичные клетки, которые встречаются во всех многоклеточных организмах. Эти клетки могут самовосстанавливаться путем деления, а также могут дифференцироваться в достаточно большое количество специализированных типов клеток. Исследование стволовых клеток человека началось с открытия канадских ученых Эрнеста Мак КУЛОХА и Джеймса ТИЛЛА в 1960 г.

Существуют две достаточно широкие категории стволовых клеток млекопитающих: эмбрионные стволовые клетки и стволовые клетки взрослого организма, которые находятся в зрелых тканях. В развивающихся эмбрионах стволовые клетки могут дифференцироваться во все специализированные эмбрионные ткани. Стволовые клетки взрослого организма действуют как репарационная система для тела, поддерживая нужное количество специализированных клеток.

Поскольку стволовые клетки можно выращивать и программировать на специализацию (например, получить мышцы или нервную ткань) благодаря методу клеточных культур, их стали использовать для лечения больных.