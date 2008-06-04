Украинские националистические организации обещают адекватный ответ на антиукраинские действия российских экстремистов

Киев. 4 июня. УНИАН. Ряд украинских националистических организаций обещают принять адекватные меры к радикально-экстремистским структурам России, если последние не прекратят совершать антиукраинские действия на территории Украины.

Соответствующее заявление по этому поводу сегодня на пресс-конференции в УНИАН сделал председатель Киевской организации УНА-УНСО Игорь МАЗУР.

Как отмечается в документе, украинские национально-патриотические организации возмущены активизацией "деятельности на территории нашего государства радикально-экстремистских структур России (прежде всего "Евразийского союза молодежи"), которые ведут откровенно антиукраинскую деятельность". В частности, И.МАЗУР напомнил о недавнем заявлении ЕСМ относительно намерения уничтожить подготовленную Институтом национальной памяти и СБУ выставку "Украинская Повстанческая Армия: История непокоренных".

"А потому активисты украинских национально-патриотических организаций не собираются оставлять без внимания попытки этих сил дестабилизировать ситуацию в нашем государстве и оставляют за собой право в случае продолжения этой антигосударственной деятельности прибегнуть к адекватным мерам на территории России", – сказал председатель Киевской организации УНА-УНСО.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции член политсовета Украинской партии Николай ДРОБОТЕНКО призвал СБУ «не бороться с последствиями антиукраинской борьбы, а сосредоточить внимание на недопущении таких действий в Украине со стороны других иностранных государств".