Вето Президента на закон об ограничении торговых надбавок является “сознательным ударом по правительству и парламенту” – эксперт

Киев. 4 июня. УНИАН. Вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон, который устанавливает ограничение торговых надбавок на социально значимые продукты питания, является “сознательным ударом по правительству и парламенту”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

По его словам, такие шаги В.ЮЩЕНКО являются частью президентской избирательной кампании, которая “началась с того момента, как Юлия ТИМОШЕНКО стала премьер-министром”.

Эксперт отметил, что Президент не несет такой ответственности за последствия экономической политики, как правительство или парламент. По мнению В.БАЛІ, когда президентская кампания войдет в активную фазу, именно правительство и парламент будут обвиняться в экономических неудачах, в том, что “они не смогли обеспечить интересы людей”, а об упомянутом президентском вето, как и о других решениях в противовес действиям правительства, забудут.

В.БАЛА отметил, что сегодня Президент стремится получить максимум властных полномочий. Для этого он и его окружение пытаются заблокировать решение парламента и правительства, приуменьшить их достижения, чтобы продемонстрировать недееспособность этих институтов. По словам эксперта, Президент хочет показать, что только он способен на эффективные действия, “чтобы потом говорили, что если в стране не будет кого-то единственного и главного, то ничего не выйдет”.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Президент В.ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой закон Украины “О регулировании реализации отдельных социально значимых продуктов питания”.

Президент считает, что установлением предельно допустимой торговой надбавки на указанные продукты фактически ограничиваются права субъектов ведения хозяйства в определении цены на принадлежащий им товар, чем нарушается основополагающее право владельцев распоряжаться своей собственностью по собственному усмотрению.

ВР приняла упомянутый закон 16 мая.