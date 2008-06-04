В Украине создана Ассоциация участников электронного бизнеса

Киев. 4 июня. УНИАН. В Украине в мае создана некоммерческая организация «Ассоциация участников электронного бизнеса Украины» (УЭЛБУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Ассоциации Павел СИДЕЛЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, учредителями Ассоциации являются две компании - «Юником Системс», возглавляемая П.СИДЕЛЕВЫМ, и «Майтоп», которой руководит Алексей ПОТОЦКИЙ. Президентом Ассоциации является Юрий ЧАЙКА.

Главная цель создания Ассоциации - содействовать развитию электронного бизнеса в Украине.

Председатель Ассоциации отметил, что среди приоритетных задач новосозданной организации - решение проблем, с которыми сталкиваются представители электронного бизнеса. В частности, члены Ассоциации будут заниматься формированием единых стандартов в электронных системах Украины (электронная цифровая подпись, электронные способы платежей, электронная торговля) на законодательном уровне и лоббированием законопроектов в парламенте. В этом направлении организация планирует сотрудничать с «Лабораторией законодательных инициатив».

При этом организация также планирует проводить семинары с привлечением зарубежных экспертов с целью утолить «информационный голод» и информировать общественность о том, что такое электронный бизнес, интернет-платежи и т.д. Ассоциация рассчитывает повысить процент проникновения Интернета и электронного бизнеса среди украинских пользователей.

В свою очередь соучредитель Ассоциации Алексей ПОТОЦКИЙ сообщил, что Ассоциация планирует наладить сотрудничество с компаниями по подсчету количества интернет-пользователей в Украине, поскольку подобная статистика в стране не ведется, и данные разных экспертов не всегда соответствуют действительности.

Кроме того, для удобства пользователей интернет-магазинов Ассоциация планирует разработать и в ближайшее время запустить систему, которая сможет сертифицировать продавцов и поставщиков товаров и услуг в интернет-магазинах. Такой сервис будет предоставлять информацию о регистрации, данные о владельцах магазинов, отзывы покупателей. Для реализации этого проекта Ассоциация ведет переговоры с центром защиты прав потребителей.

Кроме того, в планах Ассоциации - запустить сервис «Open ID», который позволит каждому пользователю иметь свой идентификатор, чтобы каждый раз не регистрироваться в десятке интернет-магазинов. С помощью этого сервиса можно централизованно отслеживать попытки взлома пароля пользователя для обеспечения безопасности.

П.СИДЕЛЕВ также отметил, что на данный момент в Ассоциации формируется семь комитетов, которые будут заниматься вопросами сотрудничества с государственными органами, электронной коммерции, терминального обслуживания, мобильной коммерции, интеллектуальной собственности, юридической поддержки, платежными системами и банковскими инструментами.

По его словам, на сегодня организация финансируется входящими в нее двумя компаниями. В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос о членских взносах и утвердить их размер. П.СИДЕЛЕВ уточнил, что сумма взноса будет приемлемой для представителей малого и среднего бизнеса.

Среди потенциальных членов Ассоциации ее глава рассчитывает увидеть интернет-магазины (около 10 тыс. в Украине), операторов сотовой связи, контент-провайдеров и других участников электронного бизнеса.