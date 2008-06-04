5-8 июня в Киеве состоится неофициальный чемпионат Европы по футболу среди строительных организаций

Киев. 4 июня. УНИАН. 5-8 июня в Киеве состоится первый Неофициальный чемпионат Европы по футболу среди строительных организаций, посвященный Евро-2012, памяти выдающегося футболиста киевского «Динамо» и сборной СССР Анатолия Пузача.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель оргкомитета чемпионата Виталий ТАРАСЕНКО.

По его словам, чемпионат проводится при поддержке Министерства регионального развития и строительства и Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Как отметил В.ТАРАСЕНКО, в чемпионате примут участие команды ведущих строительных компаний Украины, а также команды из Турции и Беларуси. Среди украинских команд представлены команды компаний «Киевгорстрой», «Завод железобетонных конструкций им. Ковальской», «ГДИП-Инпредстрой», «Метрострой», «Солстрой», «Сантехник Лтд. и К» и другие. От Беларуси в чемпионате примет участие команда строительной компании «Вигвам Престиж», от Турции – сборная команда турецких строительных компаний, работающих в Украине, организованная «Международным союзом бизнесменов Украины и Турции» (TUID).

«Идея провести Неофициальный чемпионат Европы по футболу среди строительных организаций родилась в связи с тем, что именно украинские строители находятся на «переднем крае» подготовки к проведению в Украине Евро-2012. Все строительные компании, которые примут участие в нашем чемпионате, имеют непосредственное отношение к подготовке к Евро-2012, к примеру, компания «Киевгорстрой» является генеральным подрядчиком по строительству объектов к чемпионату Европы. Все строители любят футбол, а во многих строительных компаниях не первый год существуют собственные футбольные команды, которые откликнулись на наше приглашение», - сказал В.ТАРАСЕНКО.

При этом он подчеркнул, что первый Неофициальный чемпионат Европы по футболу среди строительных организаций будет проводиться регулярно.

После пресс-конференции состоялась жеребьевка команд – участниц чемпионата, в ходе которой они были разбиты на группы.

Первый Неофициальный чемпионат Европы по футболу среди строительных организаций будет проходить на территории Научно-тренировочного комплекса им. В.М.Банникова (Верхнее поле НСК «Олимпийски»).