Волков считает ”технической ошибкой” его увольнение с должности председателя Госкомрыбхоза

Киев. 5 июня. УНИАН. Экс-руководитель Государственного комитета рыбного хозяйства Украины Владимир ВОЛКОВ считает, что его увольнение является технической ошибкой.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мое увольнение – это техническая ошибка», - сказал В.ВОЛКОВ.

По его словам, в повестке дня заседания Кабинета министров 28 мая не было вопроса увольнения председателя Государственного комитета рыбного хозяйства. «Но после того, как заседание Кабмина подходило к концу, и премьер-министр пошла по важным делам, с голоса была подана информация об увольнении и розданы материалы. Я не присутствовал на заседании, и не знаю, кто подал. В протоколе написано, что с голоса была внесена информация об увольнении, и она была проголосована. С этого я делаю выводы, что не была полностью выдержана процедура, и это может быть технической ошибкой», - сказал В.ВОЛКОВ.

Он предположил, что причиной увольнения стали прозрачные схемы работы, которые начал внедрять Госкомрыбхоз. «Я думаю, что тот подход, который был предложен в Государственном комитете рыбного хозяйства, очень тяжело может ударить по тем схемам, которые сейчас существуют, особенно в аграрном комплексе. Если сегодня ту форму прозрачности положить на те схемы, которые сегодня работают, то нужно будет ответить общественности, куда делись и деваются 13 млрд. грн., которые сегодня выделены на поддержку пищевой промышленности», - добавил В.ВОЛКОВ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 28 мая №769-р освободил В.ВОЛКОВА от должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины.

Как сказано в распоряжении, В.ВОЛКОВ уволен в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей - нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 части 1 статьи 30 Закона Украины “О государственной службе”).

На должность председателя Госкомрыбхоза В.ВОЛКОВ был назначен 31 января 2008 года.