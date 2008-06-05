КУА “КИНТО” начала размещение акций своего нового инвестфонда “Синергия-7”

Киев. 5 июня. УНИАН. Компания по управлению активами “КИНТО” приступила к размещению акций своего нового закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда “Синергия-7”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент «КИНТО» Сергей ОКСАНИЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, срок действия нового фонда рассчитан на 5 лет, номинальная стоимость акции - 10 тыс. грн.

По информации С.ОКСАНИЧА, две трети портфеля фонда будут составлять акции «первого и второго эшелонов», одну треть – акции пока малоизвестных компаний, преимущественно таких отраслей, как строительство, пищевая промышленность, сельское хозяйство.

Президент «КИНТО» отметил, что в результате коррекции рынка ряд акций первого и второго эшелонов снова станут привлекательными для инвестирования.

«Сегодня мы можем позволить покупать себе акции, от которых ранее бы отказались по причине их слишком высокой цены», - сказал С.ОКСАНИЧ.

«Опытный инвестор покупает на падающем рынке и продает на растущем, поэтому сегодня мы делаем упор на покупку акций», - добавил он.

Справка УНИАН. ОАО «КИНТО» основано в 1992 году. Спектр услуг - управление активами инвестиционных и пенсионных фондов, предоставление инвестиционно-банковских услуг.

В настоящее время в управлении КУА «КИНТО» находится 10 инвестиционных и 4 пенсионных фонда.

Общая стоимость чистых активов фондов под управлением КУА «КИНТО» составила на данный момент более 1 млрд. грн.