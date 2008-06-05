Забастовочный комитет АсМАП констатирует, что из 13 требований перевозчиков властями выполнено только одно

Киев. 5 июня. УНИАН. Из 13 требований, выдвинутых международными автоперевозчиками властям различных уровней, в том числе и Кабинету министров, пока что выполнено только одно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Ассоциации международных автоперевозчиков Леонид КОСТЮЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодняшний день можно констатировать, что из 13 требований Забастовочного комитета АсМАП, фактически выполнено только одно - о переносе таможенного контроля с частного терминала «Ягодин» в международный автомобильный пункт пропуска на границе», - отметил он.

В то же время, Л.КОСТЮЧЕНКО напомнил, что правительство обещало отработать требования перевозчиков до 30 мая.

Л.КОСТЮЧЕНКО сообщил, что 3 июня он провел очередную встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО по данному вопросу. «Мне показалось, что она настроена на поддержку», - отметил он.

Л.КОСТЮЧЕНКО рассчитывает, что некоторые акты, которые необходимо принять во исполнение требований перевозчиков, могут быть приняты Кабмином на заседании в ближайшую среду, кроме того, премьер дала несколько поручений.

На вопрос, сколько перевозчики будут ждать выполнения их требований, он отметил: «Каждое поручение имеет срок, к сожалению, там в некоторых пунктах срок до 10 дней, в некоторых больше - до 30 дней. На 10 июня назначен Таможенный тарифный совет, на котором будем обсуждать вопросы относительно отмены налога на ввоз подвижного состава в Украину - тягачей, полуприцепов и т.п. (одно из требования АсМАП - УНИАН). И я думаю, что это будет какой-то лакмусовой бумажкой для того, чтобы дальше принимать решение. Вчера на заседании страйкома мы договорились, что это будет толчком или для принятия адекватных мер, или для дальнейшего ожидания», - сказал он.

При этом в ассоциации по-прежнему не исключают возможности проведения забастовки. «У нас нет другого выхода, как обратится к проведению акций, а в дальнейшем, очевидно, если не будут решены проблемы, и к забастовке», - заявил Л.КОСТЮЧЕНКО.

По его словам, решение о забастовке может быть ускорено: оно может быть принято через неделю, если не удастся договориться с еще одной властью - киевской - относительно запрета на въезд грузовиков в столицу с 1 июня.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля АсМАП заявила о намерении провести Всеукраинскую забастовку, если центральные органы власти не выполнят ряд требований перевозчиков. В частности, перевозчики требуют отменить распоряжение КГГА относительно запрета въезда в Киев днем грузового транспорта, делегировать АсМАП полномочия по распределению разрешений на международные перевозки, обеспечить выполнение условия с ЕС об упрощенном оформлении виз. Также перевозчики требуют отменить решение Гостаможслужбы о внедрении вексельной формы расчетов при оформлении автомобилей, привести к европейским нормам порядок прохождения в пунктах пропуска через границу, вернуться к нулевой ставке налогообложения перевозок по Украине, установить нулевую ставку на ввоз новых тягачей, грузовых автомобилей и полуприцепов и пр.