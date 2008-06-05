Перевозчики отрицают данные КГГА о наличии под Киевом достаточного количества стоянок для больших грузовиков

Киев. 5 июня. УНИАН. Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) заявляет, что мест отстоя для большегрузных автомобилей под Киевом на самом деле меньше, чем сообщает Киевская городская государственная администрация.

Такие данные привел сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент АсМАП Леонид КОСТЮЧЕНКО.

По его данным, вокруг Киева есть только 44 полноценных стоянок, где могут стать 197 грузовиков. (УНИАН: первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС на днях заявил, что в околицах Киева есть почти 500 мест, приспособленных для отстоя большегрузных автомобилей на время действия ограничения на въезд большегрузного транспорта в столицу, то есть с 7 до 20 часов).

«Киевом в радиусе 50 км вокруг города определено 44 стоянки, ранее их было больше, более 200. Ну, скажем такая стоянка, как на выезде из Борисполя - ресторан «Казачок». Вот такие стоянки», - отметил Л.КОСТЮЧЕНКО.

При этом, по его словам, из 197 мест только 102 места на этих стоянках «оборудованы более-менее так, что рядом есть туалет».

В то же время, сказал Л.КОСТЮЧЕНКО, в КГГА считают приспособленными для отстоя большегрузных авто «все заправки, ... все забегаловки и кафе". "Но когда ты говоришь с хозяевами, можно ли поставить тут грузовой автомобиль, они говорят, что мы не для того делали эту стоянку, чтобы вы нам портили асфальт и отбивали клиентов», - отметил он.

По оценкам Л.КОСЮЧЕНКО, в столицу въезжает больше автомобилей: «Вчера вечером на вечерний заезд со стороны Житомира простаивало 322 автомобилей (220 – украинских и 102 иностранных), со стороны Харькова – 165 (129 украинских, 36 иностранных), Одессы – 34 автомобиля (19 украинских), со стороны Черниговского направления - 83 автомобиля, Обуховского – 76 грузовиков». “Где бы они могли на этих 44 стоянках разместиться?”, - говорит он.

Президент АсМАП также сообщил, что в среднем за час простоя перевозчик теряет 150-200 долл.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля т.г. АсМАП заявил о намерении провести Всеукраинскую забастовку, если центральные органы власти не выполнят ряд требований перевозчиков. В частности, перевозчики требуют отменить распоряжение КГГА о запрете въезда в Киев днем грузового транспорта. 6 мая т.г. с утра в Киеве в сторону центра столицы двигались колонны грузовиков, водители которых намерены были провести акцию протеста, в частности, против ограничения въезда грузовиков в город. Однако машины доехали до Минтранссвязи, а затем уехали, поскольку наметились конструктивные переговоры с властью.

С 1 июня, в соответствии с распоряжением Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, введено ограничение на въезд в столицу большегрузного транспорта общей массой свыше 4,5 тонны с 7.00 до 20.00. После проведения переговоров с перевозчиками, была достигнута договоренность разрешить въезд с 10 до 17 часов лишь большегрузам с отметкой «TIR» (международным перевозчикам).