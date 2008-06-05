«Мерефянская стекольная компания» открыла новый стеклозавод стоимостью 87 млн. долл.

Киев. 6 июня. УНИАН. ООО «Мерефянская стекольная компания» инвестировала 87 млн. долл. в строительство стекольного завода по производству тары по NNPB технологии (Narrow Neck Press and Blow - узкогорлое прессовыдувание) в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил коммерческий директор "Мерефянской стекольной компании" Роман РЫБАЧУК вчера на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Р.РЫБАЧУКА, строительство нового стекольного завода в Мерефе началось осенью 2006 года, а в мае 2008 года успешно завершились технологические испытания всех линий, и завод вышел на проектную мощность - 300 млн. единиц стеклотары различной емкости и формы в год. Инвестиции в строительство и запуск завода составили 87 млн. долл. Срок окупаемости инвестиций - 8 лет.

В состав нового стеклотарного завода входят составной цех мощностью 780 тонн шихты и 550 тонн кондиционного стеклобоя в сутки и стеклотарный цех мощностью 800 тысяч единиц готовой продукции в сутки, оборудованный стекловаренной печью рекуперативного типа мощностью 265 тонн стекломассы в сутки.

Как сообщил Р.РЫБАЧУК, на сегодня основной вид выпускаемой продукции - облегченные бесцветные бутылки. Планируется, что 30% продукции будет реализовываться на внутреннем рынке Украины, 70% - экспортироваться в Россию и Европу.

При этом, по информации коммерческого директора, на сегодня компания рассматривает возможность строительства второй линии - по производству цветного стекла. «По строительству второй печи, скорее всего, проект будет согласован к концу этого года, и в следующем году начнется строительство новой печи», - сказал Р.РЫБАЧУК. Он добавил, что на сегодня сложно назвать точные инвестиции в строительство второй печи, отметив, что, по предварительным данным, это может быть 35-40 млн. долл. - это стоимость печи и машин.