Всеукраинская экологическая лига начала информационную кампанию о генетически модифицированных продуктах

Киев. 5 июня. УНИАН. Всеукраинская экологическая лига сегодня, 5 июня, – во Всемирный День охраны окружающей среды - начала всеукраинскую информационную кампанию о генетически модифицированных продуктах “Выбери настоящее!”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила первый заместитель председателя Лиги Татьяна ТИМОЧКО.

По ее словам, кампания будет длиться год, и ставит перед собой цель научить украинцев выбирать экологически чистые продукты питания, информировать относительно возможных негативных последствий употребления генно-модифицированных продуктов (ГМП). Кроме того, экологи своими мероприятиями хотят побудить власть к усилению контроля над качеством продуктов питания и к введению маркировки относительно содержания генетически модифицированных организмов (ГМО).

Организация планирует в рамках кампании организовать проведение специальных тематических занятий в школах, системных научно-практических мероприятий, в частности, лекций, конференций для общественности, издание просветительской литературы по вопросам биобезопасности. В торговой сети крупных супермаркетов активисты Лиги будут организовывать специальные рейды по проверке соответствия качества продуктов сопроводительной документации, условий их транспортировки и тому подобное.

«Не добившись на сегодняшний день введения маркировки, мы попытаемся научить население Украины обращению с продуктами питания с тем, чтобы обычные граждане требовали от органов государственной власти контроля над качеством пищевых продуктов относительно содержания ГМО и для того, чтобы подготовить население Украины к введению маркировки”, - сказала Т.ТИМОЧКО.

Присутствующий на пресс-конференции академик Национальной академии наук Украины Константин СЫТНИК, который работал в первой в Украине лаборатории генной инженерии, отметил, что сейчас в Украине для питания достаточно экологически чистых продуктов и, по его мнению, следует запретить использование ГМО в продуктах питания. Он напомнил, что на сегодняшний день не изучены последствия употребления человеком ГМП. По словам специалиста, лишь после смены семи поколений научные работники смогут точно установить, действительно ли безвредны ГМО.

В то же время, по его словам, модифицированные организмы стоит использовать для технических целей. В качестве примера К.СЫТНИК навел выращивание на отдельных полях рапса для получения из него масла для топлива, или картофеля для получения спирта. При этом ученый подчеркнул, что выращивать такие типы культур следует очень осторожно, поскольку через пыльцу растений “может быть испорчена вся окружающая среда”, и в Украине не останется экологически чистых продуктов.

Т.ТИМОЧКО отметила, что ее организация не отрицает научных исследований ГМО, которые должны проводиться в Украине. “Мы не выступаем против этой науки – генетики или генной инженерии, но не до конца проведенные исследования нельзя использовать в коммерческих целях. Сейчас непроверенные продукты питания, которые содержат ГМО, продуцируются во всем мире, навязываются всему миру. А результаты их употребления могут быть известны лишь через 30-70 лет, потому что изменение генетического кода происходит на протяжении одного-двух поколений”, - заметила она.

Т.ТИМОЧКО напомнила об уже проведенных исследованиях, когда у крыс, которых кормили ГМП, в 3-м поколении уже была утрачена репродуктивная функция, а во 2-м – происходили изменения в системе пищеварения.