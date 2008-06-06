ООО «Мерефянская стекольная компания» начало серийное производство облегченной стеклотары

ООО «Мерефянская стекольная компания» (г. Мерефа, Харьковская обл., входит в структуру группы DCH) в мае 2008 года первым в Украине начало серийное производство облегченной стеклотары, соответствующей европейским стандартам, по технологии NNPB. Об этом 5 июня на пресс-конференции в УНИАН сообщил коммерческий директор Мерефянской стекольной компании (МСК) Роман Рыбачук. Производство запущено на новом заводе мощностью 800 тыс. единиц стеклотары в сутки, что дает возможность производить до 300 млн. единиц стеклотары разной емкости и формы в год.

Технология NNPB (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание) была разработана в 70-х годах XX века и в данный момент является наиболее распространенной в Европе. В Украине же до запуска Мерефянского стекольного завода облегченную стеклотару по технологии NNPB в небольших количествах производил стеклотарный завод ЗАО "Консюмерс-Скло-Заря", в России – компания "Русджам" и завод «9 января».

Стеклотара, произведенная по технологии NNPB, на 20% легче обычной, что позволяет потребителям значительно снизить затраты на транспортировку. Кроме того, она прочнее обычной бутылки за счет равномерного распределения стекла по стенкам бутылки в процессе формовки, что минимизирует бой на линиях разлива.

В настоящий момент МСК выпускает бесцветные водочные бутылки емкостью 0,5 и 0,25 л, контракты на поставку которых заключены с корпорациями «Петрус-Алко» (ТМ «Златогор, ТМ «Горилочка») и «Олимп», а также эксклюзивные винные бутылки для ТМ «Ливадия». Завод также получил заказы на изготовление бутылок для минеральной воды ТМ «Шаяны» и вина ТМ «Токай». Всего же в Украине МСК планирует реализовывать около 30% производимой продукции, а 70% – поставлять на экспорт.

По словам Романа Рыбачука, достигнуты договоренности о поставках с 2009 года продукции МСК российской водочной компании «Московский завод «Кристалл» (ТМ «Путинка») и крупнейшему российскому производителю кетчупов компании «Балтимор». Образцы продукции МСК отправлены в Венгрию, Польшу, Словакию и Сербию.

Руководитель отдела маркетинга МСК Алексей Бузина сообщил, что ведутся переговоры о сотрудничестве с крупнейшим производителем пива компанией «САН ИнБев» (SUN InBev), которая планирует с 2009 года переход исключительно на стеклотару, произведенную по технологии NNPB.

Также, поскольку пивной сегмент является наиболее емким на рынке стеклотары и испытывает острый дефицит окрашенной пивной бутылки, МСК планирует строительство второй стекловаренной печи для окрашенного стекла. Инвестиции, необходимые для реализации данного проекта, Роман Рыбачук оценил в 30-40 млн. долларов.

Советник президента группы компаний DCH Елена Деревянко отметила, что группа DCH считает стекольное производство чрезвычайно привлекательным бизнес-проектом и намерена инвестировать в дальнейшее развитие завода.

Роман Рыбачук также сообщил, что инвестиции в строительство завода составили 87 млн. долларов, срок окупаемости проекта – 8 лет.

Отвечая но вопросы журналистов, представители МСК отметили также экологическую безопасность нового производства. Благодаря современным системам очистки вредные выбросы в атмосферу сведены к минимуму, что подтверждено заключениями СЭС.

Запуск нового завода позволил создать 550 новых рабочих мест, что позитивно сказалось на уровне занятости и способствовало повышению среднего уровня заработной платы в городе Мерефа, население которого составляет 15 тыс. человек.

Торжественное открытие нового завода состоится 19 июня. В церемонии примут участие председатель Харьковской ОГА Арсен Аваков, председатель Харьковского облсовета Василий Салыгин, акционеры МСК и руководители предприятий – потребителей продукции МСК из Украины, СНГ и Европы. По вопросам аккредитации обращаться к Нестеровой Наталье Юрьевне, тел. 8 (044) 531 38 25, 8 (097) 439-22-03.

Справка

Строительство нового стекольного завода в Мерефе началось осенью 2006 года под руководством и по технологии немецкой компании HEYE International – одной из ведущих мировых фирм-изготовителей машин и поставщиков ноу-хау в стеклотарной промышленности.

В начале 2008 года была запущена новая стеловаренная печь мощностью 265 тонн стекломассы в сутки. В марте 2008 года был завершен монтаж производственных линий прессовыдувания и отжига мощностью 800 тыс. единиц в сутки. В мае 2008 года успешно завершились технологические испытания всех линий, и завод вышел на проектную мощность.

Проектная мощность завода – 300 млн. единиц стеклотары различой емкости и формы в год.

В состав нового стеклотарного завода ООО «Мерефянская стекольная компания» входят:

– составной цех мощностью 780тн шихты и 550тн кондиционного стеклобоя в сутки с использованием технологии и оборудования одной из ведущих мировых фирм «ЕМЕ» (Германия).

– стеклотарный цех мощностью 800 000 единиц готовой продукции в сутки, оборудованный стекловаренной печью рекуперативного типа, мощностью 265 тонн стекломассы в сутки.

Стеклотара производится на трех 10-ти секционных IS-машинах, изготовленных компанией «HEYE International» – мировым лидером по производству оборудования для NNPB технологии.

Качество отжига и снятия внутреннего напряжения обеспечивается печами отжига ведущего мирового производителя - фирмы «Pennekamp» (Германия).

Многоуровневая система контроля качества и использование для производства стеклотары высококачественного сырья дают полную гарантию производства и отгрузки высококачественной стеклотары.

О группе DCH

DCH (Development Construction Holding) – интеграционное объединение предприятий разных отраслей экономики, консолидирующее значительную часть активов бывшей группы «УкрСиб», одной из старейших и крупнейших финансово-промышленных групп Украины. Активы группы сосредоточены в таких сферах, как промышленность, финансы, строительство и смежные с ним отрасли (от индустрии строительных материалов до девелопмента). Бенефициар группы DCH – влиятельный украинский бизнесмен Александр Ярославский.