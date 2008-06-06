Просьба о помощи!

16:01, 06 июня 2008
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 Меня зовут Эдуард. У меня выявили тяжелое заболевание  печени - опухоль желчных протоков. Я нуждаюсь в незамедлительном  лечении  за рубежом. Обращаюсь к Вам за помощью.

 Прошу Вас принять участие в   сборе средств для спасения моей жизни и  оказать информационную поддержку.

  Отечественные медики  отказались от меня и отправили умирать. Семья  обратилась в киевскую лабораторию "Евролаб". После проведения ряда  исследований менеджерами этой компании  была предложена услуга  "второе  мнение" - консультация зарубежного специалиста в данной области.  Врачи из  Сингапура  готовы принять меня на лечение в клинике Parkway Group  Healthcare. 18 мая 2008 года в Киеве онкологи  из этой клиники проводили  сессию для пациентов. После частной консультиации выяснилось, что шансы  на абсолютное восстановление 33,3%.         Стоимость  лечения -  от 15 до  30 тысяч сингапурских долларов, что составляет 15 тысяч евро (если брать

 верхнюю границу, с учетом того, что онкологические заболевания часто  бывают непредсказуемыми в процесе лечения).

 Подробная информация обо мне есть на персональной странице

http://i-need-help.org.ua

 Контактная информация: 345-03-03 (радиостанция Европа Плюс)

                                            8-066-939-19-20 (Володарская Инна Александровна -координатор по данному вопросу)

                                           8-066-939-19-21 (мой мобильный).

 

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