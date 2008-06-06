Просьба о помощи!

Меня зовут Эдуард. У меня выявили тяжелое заболевание печени - опухоль желчных протоков. Я нуждаюсь в незамедлительном лечении за рубежом. Обращаюсь к Вам за помощью.

Прошу Вас принять участие в сборе средств для спасения моей жизни и оказать информационную поддержку.

Отечественные медики отказались от меня и отправили умирать. Семья обратилась в киевскую лабораторию "Евролаб". После проведения ряда исследований менеджерами этой компании была предложена услуга "второе мнение" - консультация зарубежного специалиста в данной области. Врачи из Сингапура готовы принять меня на лечение в клинике Parkway Group Healthcare. 18 мая 2008 года в Киеве онкологи из этой клиники проводили сессию для пациентов. После частной консультиации выяснилось, что шансы на абсолютное восстановление 33,3%. Стоимость лечения - от 15 до 30 тысяч сингапурских долларов, что составляет 15 тысяч евро (если брать

верхнюю границу, с учетом того, что онкологические заболевания часто бывают непредсказуемыми в процесе лечения).

Подробная информация обо мне есть на персональной странице

http://i-need-help.org.ua

Контактная информация: 345-03-03 (радиостанция Европа Плюс)

8-066-939-19-20 (Володарская Инна Александровна -координатор по данному вопросу)

8-066-939-19-21 (мой мобильный).