Выход из коалиции двух депутатов является первым шагом к серьезному политическому кризису в государстве – политолог

Киев. 6 июня. УНИАН. Сегодняшний выход из коалиции двух депутатов является первым шагом к серьезному, системному политическому кризису в государстве.

Такое мнение высказал президент аналитического центра “Открытая политика”, политолог Игорь ЖДАНОВ на пресс-конференции в УНИАН.

“Сегодня утром произошло серьезное событие, которое будет иметь существенное влияние на дальнейший ход политических процессов в государстве. Шаг, небезупречный, учитывая требования Конституции. Но предопределяющий серьезные проблемы для эффективной законодательной деятельности парламента и прохождения кадровых решений”, - отметил И.ЖДАНОВ.

Давая юридическую оценку событиям в парламенте, политолог напомнил, что, в соответствии с Конституцией Украины, коалиция формируется на основе согласованных позиций фракций. Он отметил, что согласно положениям Основного Закона в коалиции нет ни индивидуального членства, ни индивидуального выхода из ее рядов.

“Если народные депутаты не соглашаются с имеющимся форматом коалиции или если у них существует собственная политическая позиция, они должны написать заявление не о выходе из коалиции, а о выходе из фракции. Последнее влечет за собой, в соответствии с Конституцией, лишение депутатских мандатов. Думаю, что эти двое депутатов не сдадут свои мандаты”, - сказал И.ЖДАНОВ.

Говоря о перспективах коалиционного большинства в парламенте, политолог спрогнозировал, что коалиция де-факто не будет иметь большинства голосов, но юридически она будет существовать.

“Следующим шагом развития политической ситуации в стране будет либо отставка правительства, либо попытка провести решение через фракцию, наверно, это будет НУ-НС, о выходе из коалиции, - сказал он. – Насколько мне известно из личного общения с народными депутатами, достаточного количества голосов – 37 – в поддержку такого решения там нет”.

Вместе с этим политолог считает, что отставка правительства, возможно, ускорит эти процессы, поскольку в этом случае будет работать правительство “исполняющих обязанности”. “Если на протяжении 60 дней не будет сформировано новое правительство, Президент будет иметь право принять решение о проведении досрочных выборов в Верховную Раду. Такое развитие событий будет действенным стимулом для народных депутатов, ведь многие из них не хотят новых выборов, потому что не имеют уверенности, что снова попадут в парламент через списки политических сил”, - сказал И.ЖДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.