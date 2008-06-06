Выход двух депутатов из демократического большинства является очередным этапом легализации широкой коалиции – политолог

Киев. 6 июня. УНИАН. Выход двух депутатов из демократического большинства – это очередной этап юридического оформления широкой коалиции.

Об этом заявил политический эксперт, советник премьер-министра Украины Олег МЕДВЕДЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Несколько месяцев назад, несмотря на юридическое существование коалиции парламентского большинства, сложилась фактически другая коалиция. Ее юридически не существует, она не несет никакой ответственности за свою деятельность, но имеет мощную силу влияния. Речь идет о широкой коалиции Президента и его секретариата с верхушкой Партии Регионов”, - сказал О.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, не является тайной, что планы легализации этой широкой коалиции вынашивались и реализовались Президентом, его Секретариатом и Партией регионов с самого начала существование демократической коалиции.

Говоря о причинах выхода двух депутатов из коалиции именно сегодня, О.МЕДВЕДЕВ отметил, что Президент и оппозиция нашли оптимальное решение для отправки правительства в отставку. “Оппоненты правительства ТИМОШЕНКО и демократической коалиции рассчитывали на инфляционные процессы как на ключевой фактор, который сам по себе должен уничтожить нынешнее правительство. Но последние статистические данные показывают, что темпы инфляции пошли на убыль, и прогнозы на июнь-август являются оптимистичными. Это также связано с тем, что Верховная Рада вплотную подошла к смене руководства Фонда госимущества и к кардинальным изменениям в системе управления этим имуществом. И, что самое главное, это конфликт вокруг компании Vаnco. Эта компания через подставные структуры в достаточно сомнительный способ получила лицензию на добычу триллионов кубометров газа. Стоимость этого проекта – сотни миллиардов долларов. Это весомый аргумент для форсирования событий”, - отметил О.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.