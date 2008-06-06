Политолог считает, что выход из коалиции двух депутатов был подстроен оппонентами Тимошенко

Киев. 6 июня. УНИАН. Выход из коалиции двух народных депутатов был подстроен оппонентами главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое убеждение высказал директор Центра прикладных политических исследований “Пента”, политолог Владимир ФЕСЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя сегодняшний выход из коалиции двух депутатов.

По его словам, политические оппоненты Ю.ТИМОШЕНКО в действительности пришли к заключению: ждать, пока рейтинг премьера будет снижаться и дальше, что будет ухудшаться социально-экономическая ситуация в стране, уже не имеет смысла.

Говоря о том, почему кризис коалиции, который уже давно назрел, не разрешился раньше, В.ФЕСЕНКО отметил, что ни одной из сторон не было выгодно брать на себя ответственность за ее раскол.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, политолог отметил, что после этого может начинаться процесс формирования новой коалиции. “А если этого не произойдет, то Президент Украины после консультации с лидерами фракций, руководством парламента имеет все юридические основания объявить о прекращении работы Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. Не факт, что это обязательно произойдет. Это не долг главы государство, а его право”, - отметил В.ФЕСЕНКО.

Эксперт также предположил, что Верховная Рада некоторое время может функционировать и в бескоалиционном формате.

“Если спикер официально на пленарном заседание парламента объявит, что коалиция в составе БЮТ и НУ-НС насчитывает меньше 226 народных депутатов – тогда она, фактически, прекращает свое существование. Таковым является требование Регламента Верховной Рады Украины”, – указал В.ФЕСЕНКО на юридические нюансы сегодняшних событий в парламенте.

При этом политолог также не исключил возможность попытки создать другой формат парламентской коалиции. “Но вряд ли при нынешней политической структуре Верховной Рады это возможно”, - отметил он.

Также В.ФЕСЕНКО сказал, что на ситуацию в ВР имели значительное влияние перевыборы Киевской власти. “Заинтересованные силы хотят использовать имеющуюся политическую конъюнктуру и технологии, но уже на парламентском уровне”, - считает он.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.