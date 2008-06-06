КСС Holding инвестировала 30 млн. евро в строительство первой очереди спортивно-рекреационного комплекса Golf Stream в Киевской области

Киев. 6 июня. УНИАН. Компания КСС Holding GMBH (Австрия) инвестировала 30 млн. евро в строительство первой очереди спортивно-рекреационного комплекса Golf Stream в Киевской области.

Об этом сообщила директор ООО «Гольф энд Кантри Клаб» Ольга ТАРАНИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, на сегодня компания построила парковое гольф-поле, на котором, начиная с 7 июня, каждую субботу будет проводиться серия мероприятий, а первый турнир планируется провести 12 июля т.г.

По словам представителя австрийского инвестора проекта Уве ЭШНЕРА, данный проект для украинской и международной элиты, он ориентирован на статусного потребителя.

Главный консультант и гольф-архитектор проекта Питер ЧЕМБЕРЛЕН (Великобритания) подчеркнул, что уникальность проекта заключается в предоставлении полного комплекса услуг для занятий гольфом и верховой езды как для начинающих, так и для профессионалов.

Согласно презентации проекта, спортивно-рекреационный комплекс Golf Stream расположится на более 400 га земли в селе Гавронщина Макаровского района Киевской области, в 30 км от Киева. Комплекс будет влючать три профессиональных гольф-поля (одно на 18 лунок, два – по девять), аквапарк, клубный дом (с рестораном, конференц-залом, музыкальным салоном), спортплощадки для разных видов спорта с бассейном, Академию конного спорта с двумя манежами (крытым и открытым), драйвинг-рейдж, три вида клубных резиденций (117 особняков с прилегающей территорией в 1 га, коттеджи и лейнхаусы).

По словам директора компании, гольф-поля займут территорию более 140 га, Академия конного спорта – около 30 га. Она также сообщила, что клубные резиденции будут строиться за средства частных инвесторов, чтобы потом перейти в их собственность.

На сегодня на стадии строительства находятся драйвинг рейндж, клубное поле и поле Чемберлен, начато строительство клубного дома и центра технического обслуживания.

О.ТАРАНИК отметила, что в 2009 году компания намерена ввести в эксплуатацию клубное поле и поле Чемберлен, здание для Академии конного спорта.

Ввод в эксплуатацию всего комплекса намечен к 2012 году. Строительство спортивно-рекреационного комплекса началось в 2007 году.

Генеральный подрядчик строительства – ООО «Строительная проектно-монтажная компания».

Как отметил глава правления ООО «Артем-Банк» Олег БИЛОНЕНКО, для финансирования проекта был создан международный банковский консорциум, в состав которого вошли «Артем-Банк», «Олимпийская Украина», «Укрэксимбанк» и Euram Bank (Австрия). По решению консорциума, текущее финансирование проекта осуществляет «Артем-Банк».

Справка УНИАН. ООО «Гольф энд Кантри Клаб» создано в 2007 году. 100% уставного капитала компании принадлежит ТОВ «КСС Холдинг Гмбх» (Австрия).