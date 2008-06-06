Фильм голливудского режиссера о Голодоморе будет презентован в дни, когда будет отмечаться 75-я годовщина трагедии

Киев. 6 июня. УНИАН. Документальный фильм о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, снятый голливудским кинорежиссером Бобби ЛЕЕМ, планируется презентовать в дни, когда будет отмечаться 75-я годовщина этой трагедии.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН, где был презентован проект американской группы, работающей над фильмом “ГОЛОДОМОР: Геноцид Украины в годы 1932-33”.

Режиссер фильма Б.ЛЕЙ сообщил, что это будет полнометражный документальный фильм продолжительностью 95 минут. Сегодня он находится в процессе изготовления фирмами Tomkiw Entertainment и Moksha Films.

Премьера этого кинофильма состоится в ноябре 2008 года, когда будет отмечаться 75-я годовщина Голодомора. Затем этот фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах Украины и США.

Также фильм будет презентован в Международном комитете по Голодомору в Торонто (Канада).

Авторы фильма отметили, что “ГОЛОДОМОР: Геноцид Украины в годы 1932-33” – это острый, доступный кинематографический просмотр очень тяжелого и ужасного периода, когда из-за преступной политики Иосифа Сталина в Украине от голода погибли миллионы людей.

Б.ЛЕЙ отметил, что когда вместе с продюсером фильма Мартой ТОМКИВ занимался исследованием Голодомора, они не нашли ни одного документального кинофильма на эту тему, за исключением фильма “Жатва отчаянья” (Harvest of Despair), который был снят еще в 1983 году (продолжительностью 53 минуты).

“Я думаю, что мы вместе чувствовали, что наступило время дать возможность высказаться всем тем душам, которые напрасно погибли или были замучены”, - сказал режиссер.

В настоящее время авторы снимают фильм в сотрудничестве с Украинским институтом национальной памяти, СБУ, профессором истории Раттгерского университета Тарасом ГУНЧАКОМ. Собираются также свидетельства непосредственных участников тех событий.

Финансируется фильм за счет авторов, а также пожертвований, которые можно перечислить через веб-сайт: www.HolodomorTheMovie.com.