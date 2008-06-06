В Украине стартовала многолетняя программа спасения онкобольных хроническим миелоидным лейкозом

Киев. 6 июня. УНИАН. В Украине стартовала многолетняя медико-социальная программа “Право жить” по спасению жизней онкобольных хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

Он отметил, что это совместная программа Минздрава и швейцарской компании по обеспечению пациентов с ХМЛ препаратом “Гливек”, который способен заменить хирургическое вмешательство, облучение и химиотерапию.

По информации министра, этот препарат был изобретен в 1999 г. и начал применяться для лечения в 2001 г. “Гливек” сегодня применяется в 80 странах. Пациенты, которые его принимают, в большинстве случаев возвращаются к активной полноценной жизни.

По данным украинских медиков, присутствовавших на пресс-конференции, “Гливек” позволяет выздороветь 80% больных. Он действует на генном уровне, блокирует, не дает размножаться пораженным клеткам, восстанавливая их. Единственным недостатком препарата является то, что его нужно принимать всю жизнь.

В Украине лечение “Гливеком” началось в 2005 г., когда его стали принимать 100 больных ХМЛ. Тогда обеспечение препаратом осуществлялось за средства Академии наук Украины и Минздрава, а также фирмы.

Учитывая, что “Гливек” является дорогим препаратом и в странах с развитой системой здравоохранения и государственным страхованием, лечение больных ХМЛ на 100% обеспечивает государство, Украина начинает реализацию программы “Право жить”. В частности, Минздрав в этом году обеспечивает 30% стоимости препарата для 600 украинских больных. 70% расходов берет на себя производитель лечебного препарата. По информации В.КНЯЗЕВИЧА, общая сумма средств на текущий год для обеспечения больных “Гливеком” составляет около 130 млн. грн.

Как подчеркнула директор отдела онкологических препаратов компании-производителя Юлия СИДОРОВА, соглашение о сотрудничестве по обеспечению лечения больных ХМЛ подписано до 2012 г. Предусматривается, что за 4 года к программе “Право жить” будут привлечены все больные ХМЛ в Украине.

На пресс-конференции также говорилось, что в Украине сейчас зарегистрировано около 2,5 тыс. больных этой болезнью.

Специалисты отмечают, что препарат “Гливек” можно принимать не всем больным хроническим миелоидным лейкозом, а только тем, у кого эта болезнь связана с фи-хромосомой. Предусматривается, что полученных в этом году лекарств хватит практически всем, кто в них нуждается. По данным медиков, ежегодно регистрируется около 400 новых больных ХМЛ.

Как сообщил представитель компании-производителя, стоимость лечения “Гливеком” одного больного в год составляет 220 тыс. грн.