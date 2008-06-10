Украинско-эстонское предприятие – ООО «СЛАНЦЕХИМ» получило специальное разрешение на геологоразведочные работы

ООО“СЛАНЦЕХИМ”

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Украинско-эстонское предприятие – ООО «СЛАНЦЕХИМ» с 2007 года получило специальное разрешение на геологоразведочные работы с опытно-промышленной добычей горючих сланцев Болтышского месторождения, украинского происхождения.

Немного истории. Месторождение «Болтышки» находиться в 250 км к югу от Киева в Каменском районе Черкасской области и является единственным в стране сланцевым месторождением с производственным потенциалом, где общее количество залежей оценено примерно в 3,8 миллиарда тонн. Это третье важное сланцевое месторождение в Европе наряду с эстонским и ленинградским месторождениями. Топливная ценность украинского сланца оценивается в районе 2000-2500 ккал/кг, что равно потенциалу эстонского сланца. Количество получаемого сланцевого масла такое же.

В 2012 году предприятие будет добывать и перерабатывать горючий сланец в сланцевое масло, что даст возможность этому предприятию стать экспортером Евросоюза. А это прежде всего выгода для Украины.

Уставной капитал совместного предприятия ООО «СЛАНЦЕХИМ», соучредителями которого являются украинское предприятие ООО «МИЛИТЕКС» и эстонский концерн VKG (Viru Keemia Grupp) на сегодняшний день составляет более 5 млн. гривен.

Основной деятельностью концерна VKG является сланцепереработка. Она имеет свою историю, и начинается с 20-х годов прошлого века. С каждым годом усовершенствуется, используя новые технологии, и как итог - планируют довести добычу от 1,7 млн. тонн сланца в год до 3 млн. тонн уже до конца 2008 года.

Методы добычи сланца, используемые в Эстонии, не подходят украинскому месторождению, где сланец залегает на значительно большей глубине. Поэтому в течение двух ближайших лет эстонские специалисты совместно с учеными Института Сланцев Эстонии должны будут изучить возможности использования различных технологий по добычи и переработке украинского сланца, а юристам компании в это время – адаптировать украинское законодательство к нормам Евросоюза.

В Украине, на первом этапе, ожидается добыча и переработка сырья предприятием ООО «СЛАНЦЕХИМ» до 5 млн. тонн в год.

С этой целью планируется запустить технологию открытой добычи и построить перерабатывающий завод_в г.Каменка Черкасской области с развернутой инфраструктурой. Объем инвестиций должен составить 400-500 млн.евро в ближайшие 5-7 лет.

Как отметил директор по развитию VKG Яанус Пурга: «Украинское сланцевое масло, получаемое из сланца, имеет большую топливную ценность и содержит больше водорода , в то же время оно более тягучее и имеет высокую точку замерзания по сравнению с эстонским сланцевым маслом» Все это требует иных технологических решений и они сегодня у компании VKG есть.

Ценность украинского месторождения еще в годы СССР оценили Эстонские сланцевые специалисты, и подтверждение этому свидетельствуют исследования, которые на сегодняшний день сохранены в Институте сланца в Эстонии. Как отметил профессор Таллинского технологического университета Энно Рейнсалу, «тогда цена сланцевого масла не была настолько высокой, чтобы добыча была рентабельна». «Теперь положение на рынке сланцевого масла немного более благоприятно», - добавил он.