Киев. 10 июня. УНИАН. Международный благотворительный фонд «Украина 3000» заявляет о попытках помешать реализации благотворительной программы «Детская больница будущего».

Об этом идет речь в заявлении фонда, обнародованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН председателем правления Фонда «Украина 3000» Александром МАКСИМЧУКОМ.

В частности, по словам А.МАКСИМЧУКА, против благотворительной программы «Детская больница будущего» и деятельности Международного благотворительного фонда «Украина 3000» заказан ряд дорогостоящих информационных кампаний. Он отметил, что некоторые так называемые экологические организации пытаются обвинить Фонд в якобы незаконном сносе зеленых насаждений на территории будущей больницы. Подобные заявления, по его словам, также поддерживают представители некоторых политических партий, в частности таких, как СДПУ(о).

А.МАКСИМЧУК напомнил, что когда постановлением Кабинета министров Украины и решением Киевской горгосадминистрации для строительства «Детской больницы будущего» было выделено место, стало ясно, что одной из проблем проекта является частичный снос зеленых насаждений. “Тогда мы приняли решение, и сегодня еще раз его подтверждаем, что за каждое снесенное дерево мы вместе с нашими друзьями, партнерами, родителями больных детей посадим 25 новых деревьев”, - сказал он.

А.МАКСИМЧУК сообщил, что Фонд обращается к председателям областных государственных администраций и мэрам городов с просьбой способствовать в реализации этого проекта.

Кроме того, по его словам, в процессе реализации благотворительной программы Фонд столкнулся с неоправданно сложной бюрократической и несовершенной разрешительной системой. “По нашему мнению, все, кто сознательно или бессознательно препятствуют в реализации этой программы, должны понимать, что каждая бумажка, которую необоснованно требуют от нас, является угрозой потери жизни тяжелобольного ребенка”, - сказал А.МАКСИМЧУК.

В связи с этим Фонд обращается к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой взять под личный контроль деятельность органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления, которые привлечены к реализации этого общенационального проекта.

В свою очередь, член правления Фонда «Детская больница будущего» Ростислав ЗАМЛИНСКИЙ сообщил, что вчера был завершен конкурс по отбору поставщика медицинского оборудования в радиолечебный отдел радиологического комплекса Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка. Он напомнил, что конкурс, объявленный 23 мая 2008 года, проходил по закрытой процедуре. В целом на конкурс поступили предложения от всемирно-известных производителей радиологического оборудования – компаний «Siemens», «Varian» и «ELEKTA».

По информации Р.ЗАМЛИНСКОГО, победителем конкурса была признана компания «ELEKTA».

Он отметил, что, по условиям контракта, компания «ELEKTA» берет на себя обязательство поставить в радиолечебный отдел радиологического комплекса Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка два линейных ускорителя, компьютерный томограф, планирующую систему, систему управления радиологическим комплексом «MOSAIQ» и другое необходимое вспомогательное оборудование.

Кроме того, добавил он, компания «ELEKTA» планирует отдельную программу обучения специалистов-радиофизиков, онкологов, операторов и других специалистов, которые будут р