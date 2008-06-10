Киев. 10 июня. УНИАН. 21 июня в Киеве состоится фестиваль национальных культур “Фольклорама”.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН начальник Главного управления по делам национальностей и религий Киевской городской государственной администрации Ольга ВЛАСЕНКО, фестиваль является совместным проектом управления и Совета национально-культурных обществ города Киева.

Фестиваль проводится для того, чтобы показать разнообразие культур разных этносов, представители которых проживают в столице, отметила О.ВЛАСЕНКО.

По ее словам, в рамках фестиваля участники пройдут торжественным маршем по Крещатику. С самого утра будет развернут “Палаточный городок дружбы”, в котором его участники ознакомят гостей со своими культурами, обычаями и традициями, проведут презентации творческих коллективов и национальных объединений.

В 12.00 под Аркой дружбы народов начнется четырехчасовой гала-концерт, в котором примут участие свыше 20 лучших творческих коллективов и исполнителей – представителей национально-культурных обществ столицы.

О.ВЛАСЕНКО выразила надежду, что в будущем этот фестиваль станет частью другого фестиваля - “Країна мрій”, который будет проходить в этот же день на Певческом поле в Киеве.

Заслуженная актриса Украины, специальный гость “Фольклорамы” ИНЕШ сообщила, что в мероприятии примут участие представители русских, немецких, грузинских, казахских, еврейских, греческих, корейских, литовских, польских и других национально-культурных обществ Киева. Специальными гостями фестиваля будут ВИА “Кобза”, а также победительница телевизионного конкурса “Крок до зірок” Диана МИРОШНИЧЕНКО.

Кроме того, О.ВЛАСЕНКО сообщила о других планах Управления по делам национальностей и религий КГГА, среди которых издание ежемесячной газеты национальных меньшинств, открытие воскресных школ для изучения языков национальных меньшинств, проживающих в городе.