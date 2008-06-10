Кабельщики требуют отменить решение Нацсовета по телерадиовещанию о распространении иностранных телеканалов

Киев. 10 июня. УНИАН. Представители объединений кабельных сетей требуют отменить положения Национального совета по телевидению и радиовещанию № 1787 от 12 декабря 2007 г., № 439 от 27 февраля 2008 года, №652 от 2 апреля 2008 года, №972 от 23 мая 2008 года, устанавливающие, по их мнению, цензуру на распространение иностранных, в частности, российских каналов в кабельных сетях Украины.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Представители объединений кабельных сетей также сообщили, что обратились с просьбой вмешаться в ситуацию к Президенту Украины, Кабинету министров и в Совет национальной безопасности и обороны.

Они считают, что ни один национальный оператор не сможет провести, как того требуют решения Нацсовета, адаптацию более 50-ти каналов, учитывая, что адаптация одного телеканала стоит минимум 30 тыс. долларов в месяц.

В случае, если вопрос не будет решен и положения не будут отменены, операторы вынуждены будут прекратить трансляцию ряда российских телеканалов, в частности, РБК-ТВ, РЕН-ТВ, "Ретро", РТР-спорт, РТР-Планета, "Русский иллюзион", СТС, ТВ-Центр, НТВ-плюс, "Культура" и др.

Глава Всеукраинской ассоциации операторов кабельного телевидения Юрий ЛАБУНСКИЙ убежден, что в результате действия положений Нацсовета усилятся позиции монополиста на рынке кабельного телевидения - компании «Воля».

«О какой национальной безопасности может идти речь, когда все кабельные сети будут принадлежать одной частной компании – не украинской… Кто будет решать, какие каналы мы будем смотреть?.. Под видом борьбы с Россией все продаем в другую сторону…», - заявил Ю.ЛАБУНСКИЙ, отметив, что говорит о компании «Воля».

В свою очередь, член парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО заявила, что три года Нацсовет регулировал деятельность "неюстированой нормативно-правовой базой". «Те рекомендации по языкам, по адаптации каналов, они практически не прошли Министерство юстиции и не получили печать законности», - отметила она.

Е.БОНДАРЕНКО подчеркнула, что действия Нацсовета носят политический характер и направлены против присутствия в украинском эфире российских каналов.