Эстонский концерн VKG инвестирует более 1 млрд долл в разработку сланцевого месторождения в Черкасской области

Киев. 11 июня. УНИАН. Viru Keemia Grupp AS (VKG, Эстония) намерен инвестировать более 1 млрд. долл. в разработку сланцевого месторождения «Болтышки» (Каменский район Черкасской области) до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель проектов концерна VKG в Украине Юрий ГУДОВ.

По его словам, порядка 200-300 млн. долл. планируется инвестировать в создание добывающего предприятия на базе карьера № 2 месторождения, 400 млн. долл. – в строительство сланцеперерабатывающего завода, 350-400 млн. долл. – в строительство ТЭС мощностью 300 МВт. Еще около 100 млн. долл. планируется инвестировать в развитие инфраструктуру.

Ю. ГУДОВ сообщил, что проект будет исполняться совместным предприятием ООО «Сланцехим», учредителями которого являются VKG и украинская компания «Мелитекс» (Киев), которые имеют равные доли в уставном капитале СП.

В рамках реализации проекта планируется создать замкнутый цикл сланцепереработки, с последующим использованием сланцевого масла в качестве бункерного типа топлива при генерации электроэнергии на ТЭС. Однако, уточнил. Ю. ГУДОВ, на первом этапе реализации проекта, добываемый на украинском месторождении сланец планируется отправлять на переработку на действующие заводы VKG в Эстонии. Строительство же перерабатывающего завода в Украине планируется начать не ранее 2010-2011 годов. Реализация проекта позволит создать 1300 рабочих мест.

Ю. ГУДОВ сообщил, что проектная мощность добывающего предприятия составит 5 млн. тонн сланца в год. При переработке указанного объема на выходе планируется получать 640-680 тыс. сланцевого топлива.

Как сообщил директор по развитию концерна VKG Яанус ПУРГАС, запасы поля №2 месторождения «Болтышки» сегодня оцениваются в 300 млн тонн и при проектной мощности добывающего предприятия их хватит на 35-40 лет. Добычу предполагается вести открытым способом.

Разработчиком технологической стороны проекта по освоению участка выступает немецкая компания TKF, которая до сентября этого года планирует завершить разработку геологической модели месторождения, а также представить свои предложения к технико-экономическому обоснованию.

Как сообщил директор ООО «Сланцехим» Владимир БУЛАВИН, компания уже получила в Минприроды спецразрешение на геологическое изучение с исследовательско-промышленной разработкой участка.

Промышленную добычу на объекте и планируется начать уже в 2009 году.