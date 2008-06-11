Снижение таможенной пошлины на ввоз автомобилей не привело к уменьшению налоговых отчислений диллерами – эксперт

Киев. 11 июня. УНИАН. Снижение таможенной пошлины на ввоз в Украину автомобилей до 10% не привело к уменьшению налоговых отчислений автодиллерами, заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании «АВТО Интернешнл» Елена ДУЛИНА.

По ее словам, автодиллеры не только не снизили налоговые отчисления в бюджет после снижения таможенной ставки, а напротив, по итогам мая увеличили их.

«До конца этого года, по нашим данным, поступления в бюджет от продажи импортных автомобилей в Украине могут вырасти на 10%. За счет удешевления автомобилей, а соответственно - за счет увеличения объемов их продаж, поступления в бюджет от импорта автомобилей повысятся как минимум на 10% или на 1 млрд. грн.», - уточнила Е.ДУЛИНА.

Она также сообщила, что начиная с 20-21 мая большинство украинских импортеров автомобилей снизили цены. «При этом, хочу сказать на примере нашего предприятия, что за вторую половину мая таможенной пошлины и НДС на импорт нами было уплачено в 2,5 раза больше, чем за первую половину месяца – 34 млн. грн. во второй половине мая и 13 млн. грн в первой», - сказала Е.ДУЛИНА.

Как сообщал УНИАН, в ходе сегодняшней пресс-конференции президент ВААИД и ООО «Автомобильная группа «Кадиллак, Шевроле» Станислав ЩЕРБИНА заявил, что автоимпортеры надеются на то, что Президент Украины ветирует закон относительно возврата 25% пошлины на ввоз автомобилей в Украину.

Он напомнил, что после того как Украина стала полноправным членом ВТО, таможенная пошлина на ввоз автомобилей, согласно подписанным соглашениям, была снижена с 16 мая до 10%. «Согласно правилам ВТО, пересмотр налоговых обязательств Украины возможен, но только после консультации с ВТО. У нас все произошло абсолютно иначе – Верховная Рада большинством голосов приняла во втором чтении закон о возврате до 1 января 2009 года таможенной пошлины в размере 25% на ввоз автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2,2 литров, то есть на наиболее покупаемый класс автомобилей», - уточнил С.ЩЕРБИНА.

По его словам, в связи с принятием ВР упомянутого закона, уже получены жесткие предупреждения со стороны ЕС, США и Японии о нарушении Украиной правил членства в ВТО.

3 июня Верховная Рада приняла изменения в Закон "О Таможенном тарифе Украины" (относительно приведения ставок ввозной пошлины в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины по вступлению в ВТО на 2008 год).

В заключительных положениях устанавливается срок введения документа в действие - с 1 января 2009 года, кроме ставок ввозной пошлины по товарным группам 01-24, которые вступают в силу со дня вступления Украины в ВТО, за исключением товарных позиций по молоку и молочным продуктам, виноматериалам.

Таким образом, снижение ставок ввозной пошлины на легковые автомобили с 25% до 10% будет действовать с 1 января 2009 года.