Иностранцы, проживающие в Украине, просят руководство государства немедленно принять меры для их безопасности

Киев. 11 июня. УНИАН. Иностранцы, которые проживают в Украине, просят руководство государства немедленно принять меры для их безопасности.

Такое обращение озвучили сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Диаспоры Нигерии в Европе Джон ДЖОРДЖ и основатель общественной организации “SOS!Расизм!” Валид АРФУШ в связи с тем, что в последнее время в Украине участились случаи нападения на чернокожих иностранных граждан.

В частности, как отметил В.АРФУШ, только за последние две недели в Киеве погибли два иностранца, которые долгое время уже проживали в нашей стране: 29 мая был жестоко убит гражданин Нигерии и 9 июня по невыясненным обстоятельствам погиб гражданин Конго.

“Мы считаем, что на тему расизма в Украине нужно много говорить, пока как минимум не будут приняты первые шаги по защите иностранцев разных национальностей, и в первую очередь африканцев. Согласно статистике, больше всего страдают от нападений африканцы, затем арабы, индусы, а затем азиаты”, - отметил он.

По статистическим данным Международной организации миграций и ООН, озвученным на пресс-конференции, по предварительной версии именно на почве расовой ненависти в этом году в Украине зафиксировано свыше 40 нападений на иностранцев и уже 4 убийства.

Дж.ДЖОРДЖ отметил, что вопрос касается не только граждан Нигерии, но и представителей других государств.

“По всем жалобам, которые поступили в нашу организацию, мы понимаем, что имеем дело в Украине не только с дискриминацией или расизмом чернокожих граждан, которые проживают в Украине, а в целом против иностранцев. Об этом я могу сказать, базируясь на конкретных фактах. Просто идентифицировать иностранца темнокожего намного легче, чем светлокожего иностранца, поэтому они чаще становятся жертвами”, - объяснил он.

Президент Диаспоры подчеркнул, что уже сейчас руководство государства должно сделать все возможное, чтобы искоренить такое явление как расизм в Украине, поскольку эта проблема имеет большое негативное влияние на репутацию, которую страна создает прежде всего в отношении себя.

Он выразил убеждение, что Президент Украины имеет возможность побороть это зло, и в страны есть все рычаги для этого.

“Однако есть ли политическая воля с этим бороться, мы сегодня пока не убеждены. Поэтому мы призываем тех, кто стоит во главе Украинского государства, а именно аппарат Президента и самого Президента взять ответственность на себя и начать решительную борьбу с этой проблемой”, - сказал президент Диаспоры Нигерии в Европе.

Относительно статистики он отметил, что приведенные данные нельзя считать объективными, поскольку это лишь очень серьезные случаи, когда наступала смерть человека, на которого нападали, или когда были слишком опасные телесные повреждения. “Есть намного больше нападений на иностранцев, которые заканчиваются, слава Богу, более-менее благополучно. О них мы не слышим просто," - сказал Дж.ДЖОРДЖ.

Он также подчеркнул, что у украинцев не может быть оснований обвинять иностранцев, что они забирают в них работу и тому подобное. “Свыше 90% иностранцев, которые живут в Украине, не являются наемными работниками. Они являются либо работодателями, либо сами на себя работают. Поэтому говорить, что присутствие иностранцев в Украине влияет на наличие рабочих мест для местных граждан – об этом можно сильно спорить”, - сказал Дж.ДЖОРДЖ.

Кроме того, он подчеркнул, что правоохранительные органы, которые должны бороться с указанным злом, направляют свои усилия “на сокрытие преступлений против иностранных граждан”.

Дж.ДЖОРДЖ отметил, что следует учитывать, что приезжие иностранцы с уважением относятся к Украине. Вместе с тем, им приходится сегодня жить здесь в страхе.

“Мы не требуем, чтобы нас любили, мы просим одного – безопасности”, - подчеркнул он.