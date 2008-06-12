В партии “Велика Україна” считают ошибкой создание в Украине контрактной армии в условиях экономической отсталости государства

Киев. 12 июня. УНИАН. В партии “Велика Україна” считают ошибкой создание в Украине контрактной армии в условиях реальной экономической отсталости государства.

Об этом заявил сегодня лидер “Великої України” Ігор ГЕККО на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, такая позиция возглавляемой им партии базируется на том, что деятельность Министерства обороны Украины по набору военнослужащих по контракту является неэффективной, в первую очередь из-за недофинансирования этого процесса.

“Нашу правоту подтверждает тот факт, что весенний этап призыва на воинскую службу по контракту полностью провалился – украинская армия не получила и тысячи контрактников”, – заявил И.ГЕККО.

Вместо этого он считает, что оптимальной формой воинской службы в Вооруженных Силах Украины будет смешанная система: когда офицерские и технические должности занимают профессиональные военные, а солдатами и младшими командирами является строковики.

И.ГЕККО также считает, что политика руководства государства в области национальной безопасности и обороны является неэффективной и не обеспечивающей независимость и территориальную целостность Украины. В частности, он назвал недопустимым тот факт, что руководящие должности в Минобороны, Министерстве внутренних дел, Совете национальной безопасности и обороны занимают гражданские лица, не имеющие соответствующего опыта и квалификации.

“Партия “Велика Україна” требует немедленного отстранения гражданских лиц от должностей министров обороны и внутренних дел, а также секретаря СНБО. Армию и силовые структуры в государстве не могут возглавлять строители, гинекологи и журналисты”, - сказал И.ГЕККО.