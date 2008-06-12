Партия «Велика Україна» требует законом обязать детей высоких должностных лиц и депутатов служить в армии

Киев. 12 июня. УНИАН. Партия «Велика Україна» требует принять закон, который бы обязывал детей высоких должностных лиц и депутатов служить в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер партии Игорь ГЕККО.

«Мы требуем принятия закона, в соответствии с которым сыновья и внуки Президента, премьер-министра, председателя парламента, народных депутатов и членов правительства при достижении призывного возраста немедленно должны быть призваны для прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил без права на отсрочку”, - сказал И.ГЕККО.

По его словам, распространенная в настоящее время практика избежания воинской службы детьми высшего руководства государства и народных депутатов является безнравственной. В связи с этим И.ГЕККО выразил мнение, что отказ от выполнения долга защищать Родину родственниками высших государственных руководителей должен приводить к немедленной отставке такого чиновника или лишению мандата народного депутата.