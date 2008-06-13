Альянс «Новая энергия Украины» предлагает Кабмину срочно разработать механизмы энергосбережения

Киев. 13 июня. УНИАН. Общественная организация «Альянс «Новая энергия Украины» предлагает Кабинету министров Украины срочно разработать механизмы внедрения энергосберегающих технологий в связи с реальной возможностью подорожания газа вдвое с 1 января 2009 года.

Об этом сообщил председатель правления альянса Валерий БОРОВИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, учитывая то, что руководство страны не предлагает реальных и последовательных вариантов того, как избежать энергетического кризиса в Украине, альянс разработал ряд предложений, которые минимизируют риски даже при двойном подорожании газа.

В.БОРОВИК отметил необходимость прекращения популистской игры в низкие тарифы и закладки в цену газа надбавки на модернизацию газотранспортной системы.

Эксперт предостерег украинскую власть от того, чтобы действовать по принципу: «пока гром не грянет — мужик не перекрестится», а играть на опережение и думать о том, как страна будет выходить из ситуации после подорожания газа. Он видит выход в уменьшении потребления газа и содействии на государственном уровне переходу на альтернативные виды энергии.

По словам В.БОРОВИКА, экспертная группа альянса разработала предложения, которые позволят обойти угрозу энергетического шока для Украины.

Так, среди срочных мер, убеждены в альянсе, должны быть создание специализированной национальной акционерной компании «Энергия будущего», главной задачей которой станет реализация проектов по производству альтернативных (в т.ч. возобновляемых) источников энергии и внедрение других энергоэффективных проектов в этой отрасли.

Альянс также предлагает принять решение на государственном уровне о начале модернизации и реконструкции газотранспортной системы Украины и закрепить указом Президента, постановлением Кабинета министров и решением СНБО четкий календарный план его выполнения.

Кроме того, альянс предлагает запретить установку в бюджетных учреждениях систем газового отопления, если технически и экологически существует альтернатива, стимулировать использование местного топлива; в отопительный период установить дополнительную плату для бюджетных учреждений размером 2-3 грн. на 1 кв. м, если используются «неместное» топливо.

Эксперты альянса среди срочных мер называют необходимость разработки программы энергосбережения бюджетных учреждений и стимулирования привлечения частного капитала в модернизацию систем теплоснабжения путем предоставления правительственных грантов на приобретение энергоэффективного технологического оборудования.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель МИД РФ Сергей ЛАВРОВ после переговоров президентов Украины и России, на которых обсуждалась проблема поставок газа в Украину, заявил, что цена на российский газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти в два раза.

В этом году Украина покупает газ по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров.