Евро-2012 могут сорвать преднамеренно, для борьбы с правительством - политолог

Киев. 13 июня. УНИАН. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что “манипуляции” Секретариата Президента и других оппонентов правительства могут привести к тому, что у Украины заберут Евро-2012.

Об этом он сказал во время круглого стола в Киеве.

По мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, Евро-2012 могут умышленно сорвать, чтобы возложить за это ответственность на правительство - с целью его отставки.

В свою очередь политолог Игорь ЖДАНОВ также считает, что «тема проведения чемпионата Европы в Украине будет использоваться для того, чтобы обвинять правительство, повесить на него все неурядицы, все грехи и обвинить его в срыве Евро 2012».

По его мнению, такая информационная война против Кабинета министров будет только дискредитировать всю власть, в том числе Президента, потому что за проведение Евро-2012 несут общую ответственность все руководители государства.