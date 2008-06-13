В Киеве презентован DVD-диск ”Бенефис Богдана Бенюка”

Киев. 13 июня. УНИАН. Театральная компания “Бенюк и Хостикоев” презентовала новый DVD-диск "Бенефис Богдана БЕНЮКА".

Как отметил на презентации в агентстве УНИАН продюсер компании Мирослав ГРИНЧИШИН, это первая попытка представить телевизионную версию празднования юбилея современного известного украинского актера театра и кино - народного артиста Украины Богдана БЕНЮКА.

По словам продюсера, бенефис состоялся 3 декабря 2007 года по случаю празднования 50-летия Б.БЕНЮКА в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Основой бенефиса стала театральная комедия «Швейк» Ярослава Гашека.

Распространение диска началось сразу после презентации. Пока его можно купить лишь в Киеве по цене 45 грн.

Сам Б.БЕНЮК отметил, что этот проект является первой ласточкой, поскольку в Украине есть много творческих лиц. “Мы должны о них говорить, помнить, они должны все время крутиться на небосклоне нашего культурного пространства, чтобы мы понимали то, что в Украине есть свои Полы МАККАРТНИ”, - отметил он.

Также в ходе пресс-конференции был презентован новый спектакль Киевского театра на Подоле “Сто тысяч” Ивана Карпенко-Карого. Б.БЕНЮК будет играть в нем главную роль - Герасима Калитки. Как рассказал режиссер Виталий МАЛАХОВ, спектакль был поставлен по случаю 30-летия творческой деятельности Б.БЕНЮКА. Планировалось, что это будет одноразовая акция, но потом было решено оставить его в репертуаре театра. При этом режиссер отметил, что билеты на этот спектакль раскуплены уже на несколько месяцев вперед.

М.ГРИНЧИШИН рассказал, что компания “Бенюк и Хостикоев” планирует выпустить на DVD-дисках все свои спектакли.