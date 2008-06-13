Завтра в Киеве состоится концерт победителей детско-юношеского конкурса на лучшее исполнение музыки “The Beatles

Киев. 13 июня. УНИАН. Завтра в Киеве в помещении Большого зала Национальной музыкальной академии искусств им. П.Чайковского состоится гала-концерт победителей первого всеукраинского детско-юношеского конкурса “Yellow Submarine” - на лучшее исполнение музыки “The Beatles” в свободной интерпретации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент конкурса – советник министра культуры и туризма Украины, директор единственной в Украине Школы джазового и эстрадного искусств, джазмен и музыковед Петр ПОЛТАРЕВ.

По его словам, этот конкурс проходит в рамках Международного фестиваля “The Beatles Fest”.

В состав жюри конкурса “Yellow Submarine” вошли не только музыкальные специалисты из Украины, но и других стран Европы, в частности, Германии, Люксембурга, Черногории. Проходил конкурс в два этапа: первый – это прослушивание записей, присланных в жюри, которых было около 100; второй – отбор победителей из 20 самых лучших. В конкурсе принимали участие дети до 16 лет – младшая группа, и юноши и девушки до 21 года из разных городов Украины.

Дата гала-концерта, по словам президента конкурса, совпала во времени с приездом в Киев одного из участников группы “The Beatles” Пола МАККАРТНИ. При этом П.ПОЛТАРЕВ заметил, что это было просто приятной случайностью. Однако, сообщил он, на завтра запланирована встреча П.МАКККАРТНИ с детьми, которые принимали участие в конкурсе “Yellow Submarine”, и есть официальное согласие на это музыканта. По словам П.ПОЛТАРЕВА, кроме общения с известным музыкантом из ливерпульской четверки, конкурсанты ожидают получить от него согласие быть почетным президентом “Yellow Submarine”, который планируется проводить ежегодно.

По информации П.ПОЛТАРЕВА, предусматривается также, что медиагруппа британского певца сделает видеозапись лучших выступлений на гала-концерте в Киеве для собственного архива П.МАКККАРТНИ.

Джазмен сообщил, что завтра в Консерватории можно будет услышать не только пока еще неизвестных, но талантливых юных певцов, но и, например, выступление уже известной группы “Кобза”, которая представит свою интерпретацию произведений “The Beatles”.

П.ПОЛТАРЕВ проинформировал, что гала-концерт пройдет как благотворительная культурная акция для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

“Я абсолютно убежден, что большинство из того позитивного, что мы имеем сегодня, произошло именно благодаря тому, что когда-то давно, в далеких 60-х, через границы и “глушилки” к нам ворвалась не просто новая музыка – новая идея, новое понимание окружающего мира. Я хочу, чтобы этим позитивным мышлением владели все юные украинцы, независимо от их социального положения”, - отметил П.ПОЛТАРЕВ.