Общество «Знания» заявляет о незаконном захвате принадлежащей ему гостиницы

Киев. 17 июня. УНИАН. Всеукраинская общественная организация ООО «Знания» Украины заявляет о незаконном захвате принадлежащей обществу гостиницы «Знання» по ул. Никольско-Ботанической, 31 возле ботанического сада в Киеве.

Об этом заявил председатель правления ВОО ООО «Знания» Украины Василий КУШЕРЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы столкнулись в обществе «Знания» фактически с грабежом по отношению к гостинице. Была гостиница общества «Знания», мы ее собственники, мы ее содержим… Оказывается, какие-то дельцы между собой сделали какую-то сделку, включили в эту ситуацию систему судов и в результате оказывается, что будто бы гостиница по бумагам из-за каких-то искусственных операций находится у другого собственника», - сказал он.

В.КУШЕРЕЦ добавил, что на протяжении двух лет борьбы за свое имущество общество испытывает давление со стороны силовых и налоговых органов.

«Идет чрезвычайно большое давление. В этом плане одна цель – забрать помещение», - подчеркнул он.

Как сообщил адвокат, глава ревизионной комиссии ВОО ООО «Знания» Украины Анатолий МОРОЗ, интерес к имуществу Общества определен намерением строительной компании построить на земельном участке между жилым домом и гостиницей, площадью около 1 тыс. кв. м, жилищно-офисный комплекс.

По его словам, после отказа ООО «Знания» дать разрешение на пристройку к помещению многоэтажного дома строительной компанией «был запущен механизм использования судебных решений в вопросе получения имущества».

Как пояснил адвокат, поскольку устав коллективного предприятия «Гостиница «Знання», входящего в структуру ООО «Знания», не дает директору предприятия полномочий отчуждать имущество, «некие лица подделывают исковое заявление от имени работника нашего предприятия. Подается это заявление в Чугуевский городской суд с вымышленными обстоятельствами как по поводу ответчиков в этом деле, так и по поводу обстоятельств».

По словам А.МОРОЗА, в своем иске работник предлагает ужесточить в уставе гостиницы ограничения полномочий директора и с целью обеспечения иска просит приостановить действие норм устава. 27 февраля 2006 года Чугуевский горсуд удовлетворил требования истца.

Адвокат отметил, что «оппоненты решили сделать долговой документ, который бы не был выполнен, и за долги забрать все имущество».

А.МОРОЗ сообщил, что по версии «оппонентов», КП «Гостиница «Знання» решило принять участие в продолжении деятельности ООО «Готельні інновації” и взяло на себя обязательство внести уставный взнос на сумму 750 тыс. грн.

По его данным, 15 февраля 2006 года представители ООО «Готельні інновації” подали заявление в Сиховский районный суд Львова о взыскании суммы денежного долга. При этом в заявлении фигурирует дата – 9 марта 2006 года. “То есть, почти на месяц вперед предъявлен иск”, - пояснил адвокат.

В результате рассмотрения дела суд выносит решение о взыскании с КП “Гостиница “Знання” долга.

При этом, по информации А.МОРОЗА, представители ООО «Готельні інновації” обращаются в Шевченковский суд Киева с требованием вместо погашения долгового обязательства признать за компанией право собственности на гостиницу. 6 июня 2006 года суд вынес решение в пользу истцов.

Вместе с тем Дарницкий суд Киева вынес решение, согласно которому все действия ООО “Готельні інновації” совершены в соответствии с действующими нормами законодательства.

Адвокат отметил, что 11 августа 2006 года был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, где ООО “Готельні інновації” продает имущество ООО “Заріччя-Буд” за 900 тыс. грн. При этом, по его оценкам, реальная стоимость гостиницы составляет 20 млн. грн.

А.МОРОЗ сообщил, что ООО «Знания» подало апелляционные жалобы на все решения судов, обратилось в правоохранительные органы и Межведомственную комиссию по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий. При этом все апелляционные жалобы Общества были удовлетворены, а 31 мая 2007 года Хозяйственный апелляционный суд Киева признал право собственности гостиницы за ООО «Знания».

«Имущество было арестовано и до сих пор находится у нас, ни одно лицо во владение этим имуществом не вступило», - добавил адвокат.

Однако, как отметил А.МОРОЗ, представитель ООО “Готельні інновації” подал в Высший хозяйственный суд кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Киева. В октябре 2007 года Хозяйственный суд отменил решение Апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение, в ходе которого были вынесены решения в пользу ООО “Готельні інновації”.

Адвокат добавил, что была проведена криминалистическая экспертиза, в ходе которой выяснилось, что все иски, “по которым принимались незаконные решения”, готовил один человек.

Он сообщил, что Общество будет отстаивать свои интересы до конца, и если Высший хозяйственный суд не удовлетворит их требования, дойдет до Верховного суда.

Справка УНИАН. ООО “Знания” Украины – общественная, научно-просветительская организаций, основанная 16 января 1948 года как общество по распространению политических и научных знаний в УССР.

Общество занимается разработкой и внедрением новых информационно-образовательных технологий.

С 1999 года Общество возглавляет президент – академик НАН Украины Василий КРЕМЕНЬ.