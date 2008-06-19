Презентация проекта "Гольфстрим" будет проводиться в закрытом режиме

Уважаемые Члены Клуба и Гости проекта "Гольфстрим. Киевский Гольф Клуб"!

Сообщаем Вам, что презентация проекта "Гольфстрим", запланированная на 21 июня 2008 года, в 13.00 будет проводиться в закрытом режиме.

Приносим свои извинения за то, что не можем пригласить Вас на это мероприятие.

Однако будем рады видеть Вас на следующих презентациях, проводимых Клубом, с планом которых Вы можете ознакомиться на сайте www.kievgolfclub.com или позвонив по телефонам:

+38 (044) 545 71 77, +38 067 404 62 63, +38 067 402 55 59.

Нам также приятно сообщить, что 12 июля 2008 года состоится Первый официальный турнир Киевского Гольф Клуба – "Открытие Паркового Поля", после чего Киевский Гольф Клуб будет открыт для регулярного посещения.

С уважением,

Проект "Гольфстрим. Киевский Гольф Клуб"