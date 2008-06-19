Мэр Николаева Чайка просит суд признать неправомерными обвинения депутата Забзалюка в его адрес

Киев. 19 июня. УНИАН. Мэр города Николаева Владимир ЧАЙКА обратился с иском в Печерский районный суд г. Киева, в котором просит признать неправомерными обвинения народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА в его адрес.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

В.ЧАЙКА рассказал, что недавно один из депутатов Верховной Рады с парламентской трибуны озвучил и предложил поддержать проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР для расследования фактов нарушения законов мэром Николаева В.ЧАЙКОЙ, другими должностными лицами горсовета, а также для расследования фактов неэффективного управления ими предприятиями коммунальной собственности и бюджетом города.

“Я как городской председатель с этим согласиться не могу”, – заявил В.ЧАЙКА. Он опровергает все обвинения в свой адрес и считает, что подобной инициативой народный депутат поставил под сомнение его деловую репутацию, а также своими действиями дискредитирует премьер-министра, “которую мы уважаем и ценим”.

В.ЧАЙКА заявил, что в связи с этим обратился с иском в Печерский райсуд Киева, “чтобы нас рассудил суд”. Он добавил, что обвинение в его адрес – это попытка политического давления на городскую общину Николаева.

Как сообщал УНИАН, 14 мая народный депутат из фракции БЮТ Р.ЗАБЗАЛЮК зарегистрировал в ВР проект постановления о создании ВСК ВР для расследования фактов нарушения законов мэром Николаева В.ЧАЙКОЙ. 5 июня депутаты ВР рассмотрели данный проект и приняли его за основу.