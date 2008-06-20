В Украине создан «Союз производителей пищевой промышленности Украины»

Киев. 20 июня. УНИАН. В Украине создана Всеукраинская общественная организация «Союз производителей пищевой промышленности Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ВОО «Союз производителей пищевой промышленности Украины» Олег ЮХНОВСКИЙ.

По словам О.ЮХНОВСКОГО, организация основана в январе 2008 года, но сегодняшний день можно считать стартом ее публичной деятельности. Учредителями организации выступили более 100 трудовых коллективов предприятий пищевой промышленности. Кроме того, в организацию вошли 11 отраслевых объединений, в частности ассоциация «Укрцукор», «Укрмолпром», «Укролияпром», «Укркондитер», «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака» (СОВАТ) и другие.

По словам О.ЮХНОВСКОГО, организация создана для того, чтобы совместными усилиями защищать интересы украинских производителей пищевой промышленности, в том числе и в условиях работы в ВТО.