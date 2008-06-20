Киевский детский хор “Щедрик” презентовал CD-альбом “Три маленькие литургии Оливье Мессиана”

Киев. 20 июня. УНИАН. Киевский детский хор “Щедрик” презентовал свой новый CD-альбом “Три маленькие литургии Оливье Мессиана”, посвященный 100-летию со дня рождения французского композитора.

На пресс-конференции в УНИАН арт-директор и хормейстер “Щедрика” Елена АСТАШЕВА отметила, что из-за вокальной, интонационной, эмоциональной и драматургической сложности ”Трех маленьких литургий” их поют только считанные профессионалы мира. “Щедрик” – единственный хор Украины, который профессионально исполняет это произведение на протяжении многих лет. В 1984 году студия “Мелодия” впервые записала ”Три маленькие литургии” в исполнении “Щедрика” на виниловую пластинку.

Как сообщила художественный руководитель хора Марианна САБИНА, “Три маленькие литургии” были написаны О.Мессианом в 1944 году. По ее словам, композитор, который пережил ужасы гитлеровского концлагеря, отобразил в своей музыке чувство свободы, радости бытия и слияния с божественной природой, а в поэзии – собственное переосмысление библейских текстов.

“Откровенное, прекрасное, красивое и светлое мировосприятие этого композитора абсолютно поглощает любого, кто откроется для восприятия этой музыки. Я думаю, что наши дети это сделали и сделали это достаточно успешно и тогда, и сейчас”, - сказала М.САБИНА.

Литературный перевод произведения на украинский язык, который сейчас исполняет “Щедрик”, осуществил известный деятель культуры Юрий МАКАРОВ. Последняя запись произведения осуществлена также на студии “Мелодия” и отцифрована на студии музыкального училища имени Глиера.

По словам Е.АСТАШЕВОЙ, издан диск тиражом 1 тысяча экземпляров, и приобрести его можно только через сайт хора: www.shchedryk.kiev.ua

Сейчас хор осуществляет специальное концертное турне, посвященное 100-летию со дня рождения О.Мессиана. В его рамках “Три маленькие литургии” были исполнены 26 апреля в Национальной филармонии Украины с Киевским камерным оркестром, а 16 мая - во Львове на фестивале «Виртуозы» с оркестром Львовской филармонии. 15 июля планируется выступление в Австрии (Локенхауз) на Фестивале Гедеона Кремера, с оркестром «Кремерата».

*** Детский хор «Щедрик» - лауреат международных конкурсов в США, Канаде, Польше, Италии. На протяжении 37 лет существования хор получил признание сначала в СССР, а затем во всем мире как уникальная школа детского хорового творчества. С неизменным успехом “Щедрик” представляет Украину на самых престижных сценах и музыкальных международных форумах.