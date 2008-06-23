Шахматный король Кирсан Илюмжинов: из слесаря в миллионеры! Он стал президентом Калмыкии всего в 30! Через два года возглавил Международную федерацию шахмат (ФИДЕ). О том, что он взойдет сразу на два эти «престола» Илюмжинову задолго до этого рассказала Ванга! Сейчас имя 46-летнего миллиардера известно во всем мире. Список людей, с которыми он дружил, говорит сам за себя: Папа Римский, Далай-лама, Генри Киссинджер и даже Садам Хусейн... Илюмжинов всегда одет «с иголочки», у него изысканные манеры. Он коллекционирует спортивные машины, деликатесам предпочитает макароны с тушенкой, и обожает песни Биттлз. Влюбленный в шахматы еще с детства, Илюмжинов стал чемпионом Калмыки в 14! Сегодня он ежегодно проводит 60 тысяч соревнований по всему миру и планирует построить «шахматную империю» в столицах 165 стран, входящих в ФИДЕ. Он выделил $2,6 миллиарда для строительства шахматного города в Дубаи, где на огромной территории возведут 32 небоскреба, каждый из которых будет выполнен в виде шахматной фигуры. Пресса отслеживает каждый его шаг. Вокруг его персоны постоянно крутятся самые удивительные истории. Говорят, что Кирсан побывал в гостях на космическом корабле, купил у Каспарова «непродаваемую» корону чемпиона мира, построил в Калмыкии Нью-Васюки, а в Крыму дом для Далай-ламы и готов выделить средства для того, чтобы перевезти в Элисту тело В.Ленина. Что из этого, правда, а также о будущих планах и рецепте успеха Кирсан Николаевича вы можете узнать, придя на пресс-конференцию, которая состоится 24 июня, в 12.30 в УНИАН.